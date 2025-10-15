İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu

Türkiye'de öyle ilçeler var ki; nüfusları bazı illerden de kalabalık. Daha önce defalarca kez bu ilçelerin il olabileceği belirtilmişti.

İl olmaya aday ilçeler tekrar gündeme geldi. İşte o ilçeler ve nüfusları:

AKHİSAR: Manisa'nın ilçesi. Nüfusu 180 bini geçti.

ALANYA: Antalya'nın şehir büyüklüğündeki ilçesi. Turizm cenneti. Nüfusu 361 bin.

ANAMUR: Mersin'in ilçesinin nüfusunun 70 bini aştığı belirtiliyor.

CİZRE: Şırnak'ın ilçesi. Nüfusu 163 bin.

ÇORLU: Tekirdağ'a bağlı. İlçenin nüfusu 300 binin çok üstünde.

EDREMİT: Hem turizmi, hem de zeytiniyle ünlü. Balıkesir'in ilçesinin nüfusu yaklaşık 175 bin.

ERGANİ: Diyarbakır'ın ilçesi. Nüfusu 140 bin.

EREĞLİ: Konya'nın tarım sanayi ilçesi. Nüfusu 150 bini geçti.

FETHİYE: Muğla'nın ilçesi ama kent merkezine uzak. 182 bin nüfusu var. Yazları ise turizm nedeniyle nüfusu çok fazla artıyor.

GEBZE: 411 bin nüfusuyla bir çok ilden de kalabalık. Kocaeli'ne bağlı.

İSKENDERUN: Nüfusu yaklaşık 250 bin. Hatay'ın ilçesi.

İNEGÖL: Bursa'nın en büyük ilçesi. Nüfusunun 300 bini geçtiği belirtiliyor.

KAHTA: Adıyaman'ın merkezden sonra en büyük ilçesi. 135 bin nüfusu var.

KOZAN: Adana'nın ilçesi. Tarım ve sanayi merkezi. Nüfusu yaklaşık 150 bin.

HAKKARİ'NİN EN BÜYÜK İLÇESİ DE VAR

LÜLEBURGAZ: Nüfusu 160 bini geçti. Kırklareli'nin ilçesi.

POLATLI: Ankara'nın ilçesi. Nüfusu yaklaşık 130 bin.

SİVEREK: Şanlıurfa'nın büyük ilçesi. Nüfusu 300 bin civarında.

TARSUS: Mersin'e bağlı. 360 bin nüfusu car.

YÜKSEKOVA: Hakkari'nin en büyük ilçesi. 150 bine yakın nüfusuyla ticaret merkezi.