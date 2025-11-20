İkinci el mağazasından bir kahve fiyatına aldı, mini servet çıktı

Yayınlanma:
İkinci el mağazalarında alışveriş yapmak çoğu zaman bir hazine avına benzer; eski ceketler, retro elbiseler ve unutulmuş biblolar arasında ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. İşte böyle bir alışveriş internette büyük ilgi gördü.

Barbie'yi gördüm...

Sosyal medyeya tesadüfen bir mağazada 1962 yılından kalma, orijinal kutusunda özenle paketlenmiş bir Barbie gördüğünü paylaştı.

"Bir kalabalık vardı, sonra onu rafta gördüm - dokuz avroluk retro bir Barbie" diye yazdı. Hemen satın aldı, yeni bir reprodüksiyon olduğuna ikna olmuştu.

barbika.jpg

Daha sonra elinde tuttuğu bebeğin 60'lı yılların başlarından kalma nadir modellerden biri olan Mattel Platinum Blonde Bubble Cut Barbie olduğunu fark etti.

PEKİ BÖYLE BİR BARBİE'NİN DEĞERİ NE KADAR?

Uzman site The Toys Time Forgot'un verilerine göre, bu model bugün 500 avroya kadar satılıyor, daha kötü durumdaki bir kopyası için yapılan son eBay açık artırması ise 610 avroya satılmıştı.

"Benimkinin kulaklarının etrafında biraz yeşil leke var, muhtemelen küpelerden, ama harika durumda. Sanırım sadece takıları eksik. Diğer her şey harika görünüyor" diye yazdı yorumcu.

Hikaye kısa sürede viral oldu ve yorumlar da gelmeye devam etti:

"Bunu bulmak imkansız! Çok kıskanıyorum!" diye yazdı bir kullanıcı.

"Barbie'ler hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile, bunun özel bir şey olduğunu görebilirsiniz" diye ekledi bir başka kullanıcı.

İkinci el mağazalarının gerçek mücevherleri sakladığının bir başka kanıtı da; ihtiyacınız olan tek şey biraz şans ve iyi bir göz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

