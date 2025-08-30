Hem dur ihtarına uymadı hem önüne gelene çarptı

Mardin'de adeta bir trafik terörü önce polisin ihtarlarına uymadı, ardından Midyat'ta birçok araca zarar verdi.

Olay, bu akşam 19.16'da Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi 702. sokağında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolündeki 38 GT 833 plakalı kamyonet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Polisten de neden kaçtığı tam olarak anlaşılmayan sürücü sokak aralarından süratle manevralar yaparak uzaklaşmak istedi. Ancak kaçak sürücü kamyonetiyle çevredeki park halindeki araçlara çarparak ilerleyebildi.

Kamyonet, bir apartmanın giriş kapısına vurarak durabildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise gürültüyle paniğe kapılıp dışarı çıktıklarını, ilk başta deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.