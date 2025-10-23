Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 89 kilo esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Büyükdalyan Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenlendi.

Ev ve bahçede yapılan aramalarda 89 kilo 200 gram esrar, bin 876 kök Hint keneviri, ayrıca 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A., U.A. ve İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.