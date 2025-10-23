Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 89 kilo esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi

Yayınlanma:
Antakya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Büyükdalyan Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenlendi.

Ev ve bahçede yapılan aramalarda 89 kilo 200 gram esrar, bin 876 kök Hint keneviri, ayrıca 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

hatayda-89-kilo-200-gram-esrar-ve-bin-8-978519-290594.jpg

Operasyonda gözaltına alınan M.A., U.A. ve İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

hatayda-89-kilo-200-gram-esrar-ve-bin-8-978525-290594.jpg

hatayda-89-kilo-200-gram-esrar-ve-bin-8-978521-290594.jpg

Kaynak:DHA

