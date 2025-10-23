Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı, eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Aramalarda; metamfetamin, sentetik hap, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanaral cezaeine gönderildi.