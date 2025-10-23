Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı, eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Aramalarda; metamfetamin, sentetik hap, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanaral cezaeine gönderildi.
