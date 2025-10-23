Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Adıyaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

adiyaman-uyusturucu.jpg

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı, eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Aramalarda; metamfetamin, sentetik hap, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

uyusturucu-operasyonu.jpg

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanaral cezaeine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

