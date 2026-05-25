Harçlık istediği için şiddet gören çocuk devlet korumasına alındı

Olay, 21 Mayıs tarihinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi R.B.D., okulda acıkması üzerine öğretmeninden harçlık talebinde bulundu. Öğretmenin bu durumu baba S.D.'ye bildirmesinin ardından, baba aynı günün akşam saatlerinde oğluna şiddet uyguladı.

Ertesi gün, ebeveynleri ayrı yaşadığı için annesi Derya K.'yi ziyarete giden R.B.D.'nin vücudundaki darp izleri annesinin dikkatinden kaçmadı. Çocuğunun korktuğu için önce suskun kalmasına rağmen ısrarlı soruları üzerine durumu öğrenen anne, oğlunu hızla Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Darp raporu alan Derya K., hemen ardından emniyete başvurarak eski eşi hakkında resmi şikayette bulundu.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğunun bakımını tek başına üstlenemeyeceğini belirten Derya K.'nin başvurusu ve çocuğun şiddet görmüş olması dikkate alınarak, R.B.D. yetkililerce devlet koruması altına alındı.

“Maddi imkanlarım yetersiz olduğu için şu an yanıma alamadım. Babasına da şiddet uyguladığı için teslim edilmiyor. Bu nedenle devlet korumasında yurtta kalıyor. Babanın ceza almasını istiyorum. Adalete güveniyorum”

'PİŞMANLIK YAŞANANLARI DEĞİŞTİRMİYOR'

Eski eşinin oğluna haftada bir ya da iki kez harçlık verdiğini öne süren Derya K., “Harçlık verilmediğinde oğlum acıktığı için öğretmeninden istemiş. Buna sinirlenip kendini kaybettiğini ve istemeden yaptığını söylüyor. Ama bu pişmanlık yaşananları değiştirmiyor. Oğlumun başının arka kısmında şişlik vardı. Tokat dışında, yumruk da atmış. Neyse ki raporda ciddi bir bulgu çıkmadı" dedi. (DHA)