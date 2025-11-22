Hafriyat kamyonu yük boşaltırken devrildi

Hafriyat kamyonu yük boşaltırken devrildi
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yük boşaltma sırasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü Mehtiali S., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Bursa’nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu yük boşaltırken devrildi. Mehtiali S. (53) idaresindeki 16 NLS 63 plakalı kamyon, damper kaldırıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

yuk-bosaltirken-devrilen-hafriyat-kamyon-1028232-305089.jpg

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan sürücü, ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehtiali S.’nin yaşam mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandıYaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı

Silivri’de zincirleme kaza: TEM durma noktasına geldiSilivri’de zincirleme kaza: TEM durma noktasına geldi

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Yaşam
Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi
Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi
Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti
Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti
Telefonlarımızı %100 şarj etmeli miyiz? İşte uzmanlar ne diyor?
Telefonlarımızı %100 şarj etmeli miyiz? İşte uzmanlar ne diyor?