Bursa’nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu yük boşaltırken devrildi. Mehtiali S. (53) idaresindeki 16 NLS 63 plakalı kamyon, damper kaldırıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan sürücü, ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehtiali S.’nin yaşam mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı

Silivri’de zincirleme kaza: TEM durma noktasına geldi

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.