Gümüşhane’de imeceyle kışa hazırlık

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kadınlar, kış mevsimi için geleneksel yöntemlerle yiyecek hazırlıklarına başladı. Her gün bir evde bir araya gelen köylü kadınlar, imece usulüyle kış boyunca tüketecekleri ürünleri birlikte üretiyor.

Hazırlıklarda sacda pişirilen yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte ve makarna gibi yiyecekler yapılıyor. Bu ürünler daha sonra kışın tüketilmek üzere uygun şekilde saklanıyor.

"İMECE GEREKTİREN BİR İŞLEM"

Köy sakinlerinden Nuray Üzüm, komşularıyla birlikte hazırladıkları hamuru yufka haline getirerek çeşitli yiyecekler yaptıklarını belirtti. Üzüm, şöyle konuştu:

“Yapmak isteyen bir gün öncesinde komşularıyla sözleşiyor. Toparlanıp bir araya geliyor. Çünkü yalnız yapılabilecek bir iş değil. Birçok elden geçiyor. Hamuru yoğuran, açan, kesen ve pişiren hepsi ayrı işler yaptığı için bir kişiyle, iki kişiyle kolayca olabilecek bir iş değil. İmece gerektiren bir işlem.”

Sironun yoğurtlu, eriştenin ise tatlı olarak tüketildiğini de sözlerine ekledi.

Hamiyet Aktik ise ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Aktik, “İçine ne katıldığını biliyoruz. Her zaman hazırdan kaçmak lazım.” diye konuştu.

Yufka açmayı çocuk yaşta öğrendiğini ifade eden Aktik, “Biz yaşlandık. Çocuklarımız peşimizden geliyor. Öğrenmek isteyenler gelip buraya oturup öğreniyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz.” dedi.