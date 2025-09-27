Gümüşhane’de imeceyle kışa hazırlık

Gümüşhane’de imeceyle kışa hazırlık
Yayınlanma:
Gümüşhane’nin Mescitli köyünde kadınlar, her gün bir evde toplanarak imece usulüyle yufka, siron, mantı ve erişte gibi kışlık yiyecekler hazırlıyor. Kadınlar, birlikte üretmenin hem kolaylık hem dayanışma sağladığını vurguluyor.

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde kadınlar, kış mevsimi için geleneksel yöntemlerle yiyecek hazırlıklarına başladı. Her gün bir evde bir araya gelen köylü kadınlar, imece usulüyle kış boyunca tüketecekleri ürünleri birlikte üretiyor.

gumushanede-imeceyle-kisa-hazirlik2.jpg

Hazırlıklarda sacda pişirilen yufkalarla siron, kuru börek, mantı, erişte ve makarna gibi yiyecekler yapılıyor. Bu ürünler daha sonra kışın tüketilmek üzere uygun şekilde saklanıyor.

"İMECE GEREKTİREN BİR İŞLEM"

Köy sakinlerinden Nuray Üzüm, komşularıyla birlikte hazırladıkları hamuru yufka haline getirerek çeşitli yiyecekler yaptıklarını belirtti. Üzüm, şöyle konuştu:

Akın akın Beypazarı'na geldiler: Bu yıl ikincisini de yaptıAkın akın Beypazarı'na geldiler: Bu yıl ikincisini de yaptı

“Yapmak isteyen bir gün öncesinde komşularıyla sözleşiyor. Toparlanıp bir araya geliyor. Çünkü yalnız yapılabilecek bir iş değil. Birçok elden geçiyor. Hamuru yoğuran, açan, kesen ve pişiren hepsi ayrı işler yaptığı için bir kişiyle, iki kişiyle kolayca olabilecek bir iş değil. İmece gerektiren bir işlem.”

Sironun yoğurtlu, eriştenin ise tatlı olarak tüketildiğini de sözlerine ekledi.

gumushanede-imeceyle-kisa-hazirlik.jpg

Hamiyet Aktik ise ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Aktik, “İçine ne katıldığını biliyoruz. Her zaman hazırdan kaçmak lazım.” diye konuştu.

Yufka açmayı çocuk yaşta öğrendiğini ifade eden Aktik, “Biz yaşlandık. Çocuklarımız peşimizden geliyor. Öğrenmek isteyenler gelip buraya oturup öğreniyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz.” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Yaşam
Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu
Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe