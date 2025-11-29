Gezinti amacıyla motosiklet çaldılar yerine bırakınca yakalandılar

Yayınlanma:
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir motosikletin kısa süreliğine alınmasına karışan iki çocuk, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gece park halindeki bir motosikletin yerinde bulunmaması üzerine yapılan ihbarın ardından ekipler tarafından başlatılan incelemede, olayda yer aldığı belirlenen iki çocuğa ulaşıldı.

İş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin incelenmesiyle, motosikletin bir süre kullanıldıktan sonra kent merkezine bırakıldığı tespit edildi. Çocukların motosikletle sokakta ilerlediği anların bir bölümü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan çocuklar, emniyette yapılan işlemlerde motosikleti izin almadan aldıklarını belirtti. Sürecin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Motosiklet, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

