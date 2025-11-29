Motosikletiyle otomobile çarptı: Kırılan dişlerini telefon ışığıyla aradı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilginç ve dramatik görüntülere sahne oldu. Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde ilerleyen İ.Ö. (17), kullandığı motosikletle aynı yöndeki S.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü İ.Ö. ve beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİŞLERİNİ POLİSLE BERABER ARADI

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, İ.Ö.'nün yüzüne aldığı şiddetli darbe nedeniyle kırılan dişleri olay yerine gelen polis ve çevredekiler tarafından aranmaya başlandı. Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.’yü kontrol ederken, polis ve vatandaşlar da cep telefonu ışığıyla yerde arama yaparak kırılan dişlerin bazılarını buldu.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve başına aldığı darbeden dolayı hayati riskinin bulunduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.