Motosikletiyle otomobile çarptı: Kırılan dişlerini telefon ışığıyla aradı!

Motosikletiyle otomobile çarptı: Kırılan dişlerini telefon ışığıyla aradı!
Yayınlanma:
Antalya'da motosikletiyle otomobile arkadan çarpan İ.Ö.'nün (17) yüzüne aldığı darbe nedeniyle kırılan dişleri, kaza yerinde polis ve çevredekiler tarafından cep telefonu ışığıyla arandı. Hastaneye götürülen ve 1.13 promil alkollü olduğu tespit edilen İ.Ö.'nün başına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilginç ve dramatik görüntülere sahne oldu. Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde ilerleyen İ.Ö. (17), kullandığı motosikletle aynı yöndeki S.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü İ.Ö. ve beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

mersin-1.jpg

DİŞLERİNİ POLİSLE BERABER ARADI

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, İ.Ö.'nün yüzüne aldığı şiddetli darbe nedeniyle kırılan dişleri olay yerine gelen polis ve çevredekiler tarafından aranmaya başlandı. Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.’yü kontrol ederken, polis ve vatandaşlar da cep telefonu ışığıyla yerde arama yaparak kırılan dişlerin bazılarını buldu.

Uyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli olduUyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli oldu

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve başına aldığı darbeden dolayı hayati riskinin bulunduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Türkiye
Müsavat Dervişoğlu Öcalan görüşmesini neden gözlerden kaçırıldığını açıkladı
Müsavat Dervişoğlu Öcalan görüşmesini neden gözlerden kaçırıldığını açıkladı
Uyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli oldu
Uyuşturucu kullanımında korkutan tablo! En çok can alan madde belli oldu