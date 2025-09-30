Finlandiya'da kumdan üretilen dünyanın en büyük pili: Yeni teknoloji milyonlara temiz enerji sağlayacak

Dünya, şehirlerin sular altında kalmasına ve ölümcül mantarların tüm Amerika'yı ele geçirmesine neden olabilecek bir iklim 'eşik noktasına' doğru hızla ilerlerken, bilim insanlarının bu ilerlemeyi yavaşlatması her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Bazıları Güneş'i engellemeye çalışan çılgın deneyler denedi , diğerleri ise aşırı fosil yakıt kullanımının temel nedeni çözülene kadar anlamlı hiçbir şey olmayacağını öne sürüyor ve yapay zekaya olan talep hızla arttığı için bunun hiçbir yere varamayacağı görülüyor . Ancak, dünya lideri bir kum bataryasının yaratılması, iklim krizi söz konusu olduğunda devrim niteliğinde olabilir ve faaliyete geçtiğinde milyonlarca insana hayati bir hizmet sağlayabilir.

KUM AKÜSÜ NASIL ÇALIŞIR?

Independant'ın haberine göre , pilin kendisi, özellikle güneydeki Pornainen belediyesinde, Polar Night Energy tarafından Finlandiya'da yaratıldı ve hizmete açıldı ve rüzgar ve güneş gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan üretilen fazla enerjiyi depolamayı amaçlıyor.

Kum pili, yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi kullanarak kumu ısıtıyor ve bu enerji daha sonra sıcak hava (Polar Gece Enerjisi) olarak salınıyor

OVO Energy'nin Birleşik Krallık genelindeki ortalama enerji kullanımını ölçtüğü verilere göre, 13 metre yüksekliğindeki bu santral, tek bir 'şarj' ile 10 evi bir yıl boyunca ısıtmaya yetecek kadar 100 MWh enerji depolayabiliyor .

Yukarıda bahsedilen fazla yenilenebilir enerji, pilin içindeki kumun ısıtılmasıyla elde ediliyor ve kumda yaklaşık 450°C'lik sıcaklıklarda haftalarca depolanabiliyor.

Bu ısıya ihtiyaç duyulduğunda, kum bataryası tarafından sıcak hava olarak salınır ve daha sonra yerel ısıtma şebekelerindeki suyun sıcaklığını artırmak için kullanılır.

KUM BATARYASI NASIL KULLANILACAK?

Bu özel kum bataryası öncelikle Pornainen bölgesindeki ev ve ofislerin yanı sıra şehir merkezindeki bir okul ve kilisenin ısıtılmasında kullanılacak.

Özellikle yerel halka elektrik ve ısı sağlayan eski odun yongası santralinin yerini alacak olan proje, bölgedeki toplam karbon emisyonunu yaklaşık yüzde 70 oranında azaltacak.

Polar Night Energy'nin COO'su Liisa Naskali, "Tesis artık faaliyette ve müşterilere uygun fiyatlı bölgesel ısıtma sağlıyor" dedi ve şirketinin "elektrikli ısıtma için uygun maliyetli çözümlerin var olduğunu, sadece var olmanın cesaret gerektirdiğini" sözlerine ekledi.

Bu, kesinlikle bölge sakinleri için net bir artıdır çünkü yalnızca çevre için çok daha güvenli bir çözüm olmakla kalmaz ve potansiyel olarak azaltılmış emisyonlar nedeniyle sağlıkları için de önemlidir - aynı zamanda fiyatlar düşeceği için cüzdanlarında da bir fark göreceklerdir .