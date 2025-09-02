Fabrikaya sığınıp "Selam veren" kızılgeyiğin muhteşem dönüşü!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ekim 2024’te bir fabrikanın bahçesine yaralı bir kızılgeyik sığındı. Geyik, yavaşça toynağını yere vurduktan sonra karşısındakilere selam verir gibi bir hareket yaptı ve ardından yere çöktü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Halk TV’nin paylaştığı video, 30 milyonu aşkın kez izlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, geyiğin bu davranışını Türk mitolojisiyle ilişkilendirdi. Geyik figürünün Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan Türk tarihinde kutsal kabul edildiğini hatırlatan birçok kişi, olayın simgesel anlamlar taşıdığına dikkat çekti.

Sol ön ayağından silahla vurulduğu tespit edilen geyik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Geyiğe, rehabilitasyon sürecinde “Paşa” ismi verildi. 250 kilogram ağırlığındaki, 7 yaşındaki Paşa, bir yıllık tedavinin ardından parkta bulunan geyik sürüsüne dahil edildi. Yetkililer, Paşa’nın heybetli boynuzları sayesinde sürünün yeni lideri olabileceğini belirtti. Doğal Yaşam Parkı’nda şu an 15’i dişi, 13’ü erkek olmak üzere toplam 28 geyik yaşıyor.

Tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Dr. Duygu Aldemir, Paşa’nın geçen yıl 7 Ekim’de Kemalpaşa’daki bir fabrikaya girdiği ihbarı üzerine Doğal Yaşam Parkı’na getirildiğini söyledi. Aldemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ayağında ateşli silah yarası olduğu tespit edildi. Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi altına alındı. Uzun bir süre tedavisi devam etti. Paşa'nın ayağındaki ateşli silah yarasından kaynaklı oluşan kırık, zaman içerisinde doğada kötü şekilde kaynamasına neden olmuş. Ayak deformasyonu vardı. Ayağında bulunan saçmaların çıkarılması için tüm tedavi yöntemlerini araştırdık ve farklı hastanelerden de görüş aldık. Paşa'nın hayatını riske atmamak için bu şekilde yaşamasının daha sağlıklı olacağını belirledik. Ayağı bu haldeyken hayata adapte olabildiğini gördük. Çünkü bu denli ağır ve büyük hayvanlara yönelik yapılacak operasyonlar, avantajdan çok dezavantaj yaratıyor.”

Aldemir, Paşa'nın sürüyle kısa sürede kaynaştığını ve doğal hayata başarıyla uyum sağladığını aktardı:

“Sürüyle buluştu ve çok kısa sürede adapte oldu. Diğer geyiklerle birlikte hayatını burada sürdürecek. Geyik sürülerinde yaşlarına ve boynuzlarının büyüklüğüne göre sürü içerisindeki hiyerarşileri şekilleniyor. Paşa da büyük ve heybetli boynuzlara sahip bir erkek olduğu için sürü liderliğine aday.”

Hayvanların doğal yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aldemir, avcılıkla ilgili uyarıda bulundu: