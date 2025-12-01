Esenyurt'ta alacaklı kavgası: 8 yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Çınar Mahallesi 1426. Sokak’taki bir emlakçıda başlayan gerginlik, tarafların birbirine bıçak ve silahlarla saldırmasıyla çatışmaya dönüştü.

Olayda altı kişi bıçak darbesiyle, iki kişi ise silahla yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kavganın ardından sokakta güvenlik önlemleri artırılırken, çevik kuvvet ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, alacak anlaşmazlığının nasıl şiddete dönüştüğüne ilişkin incelemesini sürdürüyor.