Taşınan 200 kabir için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yayınlanma:
Bolu'da Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak 200 mezarın yeri değiştiirldi. Yeni mezarlıkta taşınan cenazeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'da 2014'te başlanan Tekke Barajı'nın 2026'da tamamlanması bekleniyor. 76,5 metre yükseklikteki barajın faaliyete geçmesiyle sular altında kalması öngörülen Tekkedere köyündeki mezarlıktaki 200 kabir, başka bir alana taşındı.

BARAJ NEDENİYLE MEZARLIK SULAR ALTINDA KALACAK

Merkeze bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı’nın yüzde 90’ı tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 2014'te başlanıp, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak.

Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,5 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor.

tasinan-200-kabir-icin-giyabi-cenaze-nam-1040763-308843.jpg

Barajın su tutmasıyla Tekkedere köyünün Devren Mahallesi, Köroğlu Çayı’nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanı da belirlendi.

Barajın su tutmasıyla birlikte köyün Devren Mahallesi’ndeki yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlık da sular altında kalacak.

200 NAAŞ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Müteahhit firma tarafından mezarlar, belirlenen başka alana taşındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından köy meydanında onlarca kişi gıyabi cenaze namazı için toplandı. Köy meydanında 200 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak, mevlit okutuldu.

Kaynak:DHA

