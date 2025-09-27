Düzce’de kadın eliyle üretim devrimi

Düzce'de 2021 yılında Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından kurulan Kadın Emeği Merkezi, girişimci kadınlara iş kurma imkânı sunuyor. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki merkez, kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına ve ekonomik hayatta daha görünür olmasına destek veriyor.

Kadınlar burada kendilerine tahsis edilen iş yerlerinde gıda, tekstil, takı, hediyelik eşya, ahşap ve dekoratif ürün tasarımı, çini, mandala, rölyef ve filografi gibi birçok alanda üretim yapıyor. El emeği ürünler, merkez bünyesindeki pazarın yanı sıra sosyal medya ve e-ticaret platformlarında da satılıyor.

Karı koca 5 adetle başladıkları üretimde 200 adeti gördü: Yeni hedefleri 500 adet

Düzce Valisi Selçuk Aslan, merkezin kadın girişimciliğini ve kooperatifçiliğini geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kadınların üretim gücünü ortaya koymalarına, ekonomik hayatta daha görünür olmalarına ve kendi işlerini kurmalarına destek oluyoruz.”

Bugüne dek 42 girişimciye ev sahipliği yapan merkezde hâlen 31 girişimci kadın ve 3 kadın kooperatifi aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Merkezden ayrılıp kendi işini kuran 5 kadın girişimci ise hâlâ organizasyonlara katılarak teknik destek alıyor.

EĞİTİM VE KREDİ DESTEĞİ

Kadınlara çok yönlü destek sunduklarını ifade eden Aslan, “En büyük önceliğimiz kadınların ihtiyaçlarına cevap vermek. Bu kapsamda fotoğrafçılık, İngilizce, hijyen, ilk yardım, sosyal medya gibi birçok alanda eğitimler düzenliyoruz” dedi.

Özel İdare Kanunu’nda yer alan mikro kredi uygulamasını ayni olarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Aslan, “Bu noktada müstakil çalışma yönetmeliği ortaya koyduk, hukuki zemine oturttuk ve Türkiye'de örnek olacak bu uygulamayı Kadın Emeği Merkezi'nde hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca merkezde kreş hizmeti sunuluyor ve sağlık ocağına erişim de kolaylaştırılıyor. Kadın girişimciler, KOSGEB desteklerinden de yararlanabiliyor.

Vali Aslan, kendi işini kuran kadınların başkalarına da ilham verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Kadınlar birbirinden öğreniyor, birlikte büyüyor. Biz burada olmayı ayrıcalık olarak görüyoruz çünkü burada kadın emeği hem değer buluyor hem de görünür kılınıyor.”

Merkezin geleceğe dair hedeflerini de paylaşan Aslan, sosyal medya üzerinden görünürlüklerini artırmak istediklerini, yeni eğitimler, projeler ve tanıtım organizasyonlarıyla daha fazla kadına ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Merkezde yaklaşık dört yıldır ahşap işlemeciliği yapan iki çocuk annesi Nagihan Şahin, “Kendi imalatımı yapıyorum. E-ticaret üzerinden de 4 platformda satışlarımı gerçekleştiriyorum.” dedi.

Sümeyra Adak ise Düzce Belediyesinin BELMEK kurslarından ustalık belgesi aldıktan sonra Kadın Emeği Merkezi ile tanıştığını söyledi. 40 gün önce kendisine tahsis edilen iş yerinde pastane işletmeciliği yapan Adak, kendi ayakları üzerinde durmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.