Dünyanın en yaşlı insanı bir yaşına daha girdi

Dünyanın en yaşlı insanı bir yaşına daha girdi
Yayınlanma:
Dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınan İngiliz Ethel Caterham, 116’ncı yaşına girdi.

İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 116 yaşına basarak “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını korudu. Bir bakımevinde kalan Caterham, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Bakımevi yönetimi yaptığı açıklamada, “Ethel’in 116’ncı yaş gününde ailesiyle birlikte gelen yoğun ilgi ve nazik mesajlar için teşekkür ediyoruz” dendi. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, yalnızca Kral 3’üncü Charles için bir istisna yapabileceği ifade edildi.

dunyanin-en-yasli-insani-116-yasina-bast-875277-260008.jpg

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN ÖCE DOĞDU

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment.

Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Yaşam
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
10 yıl boyunca adını bile bilmeden annesi oldu: Hikayesi beyaz perdede!
10 yıl boyunca adını bile bilmeden annesi oldu: Hikayesi beyaz perdede!