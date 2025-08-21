Dünyanın en yaşlı insanı bir yaşına daha girdi

İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, 116 yaşına basarak “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını korudu. Bir bakımevinde kalan Caterham, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Bakımevi yönetimi yaptığı açıklamada, “Ethel’in 116’ncı yaş gününde ailesiyle birlikte gelen yoğun ilgi ve nazik mesajlar için teşekkür ediyoruz” dendi. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, yalnızca Kral 3’üncü Charles için bir istisna yapabileceği ifade edildi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN ÖCE DOĞDU

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment.

Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” ifadelerini kullanmıştı.