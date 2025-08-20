Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu: Listede 7 Türk lezzeti var!

Yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı.

LİSTEDE 7 TÜRK LEZZETİ VAR

Listenin ilk sırasında Bosna-Hersek'ten "Pazarske Mantije" yer alırken, Türkiye'den birçok klasik lezzet de listeye girmeyi başardı. Türk mutfağı, listede yer alan birçok börek çeşidiyle adeta damgasını vurdu.

En yüksek sırada 8. basamaktaki Paçanga böreği (4.4 puan) yer aldı. Paçanga böreğini 30. sıra ile sigara böreği, 32. sıra ile kol böreği, 33. sıra ile çiğ börek takip etti.

Ayrıca listede, Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.

Türk mutfağı, TasteAtlas listelerini alt üst etme geleneğini bu kez de 7 farklı börek çeşidiyle sürdürüyor.

Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekeren, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında yer aldı.

8. Paçanga Böreği

19. Boşnak Böreği

30. Sigara Böreği

32. Kol Böreği

33. Çiğ Börek

36. Tepsi Böreği

39. Su Böreği