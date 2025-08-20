Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu: Listede 7 Türk lezzeti var!
Yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı.
LİSTEDE 7 TÜRK LEZZETİ VAR
Listenin ilk sırasında Bosna-Hersek'ten "Pazarske Mantije" yer alırken, Türkiye'den birçok klasik lezzet de listeye girmeyi başardı. Türk mutfağı, listede yer alan birçok börek çeşidiyle adeta damgasını vurdu.
En yüksek sırada 8. basamaktaki Paçanga böreği (4.4 puan) yer aldı. Paçanga böreğini 30. sıra ile sigara böreği, 32. sıra ile kol böreği, 33. sıra ile çiğ börek takip etti.
Ayrıca listede, Türk mutfağından tepsi böreği 36. sırada, su böreği 39. sırada ve gül böreği 43. sırada kendine yer buldu.
Türk mutfağı, TasteAtlas listelerini alt üst etme geleneğini bu kez de 7 farklı börek çeşidiyle sürdürüyor.
Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekeren, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında yer aldı.
8. Paçanga Böreği
19. Boşnak Böreği
30. Sigara Böreği
32. Kol Böreği
33. Çiğ Börek
36. Tepsi Böreği
39. Su Böreği