Depremin merkez üssünde hayat normale dönüyor

Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Depremde zarar gören iş yerlerinde onarım çalışmaları devam ederken, bazı esnaf tamirlerini tamamladıkları dükkanlarını yeniden açtı. İlçe halkı, Sındırgı Kapalı Pazar Yeri’nde alışveriş yaparak günlük ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

sindirgi-001.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarını aralıksız

sindirgi.jpg

sürdürüyor. Yapılan incelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yetkililer, vatandaşlara hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyarılarda bulunurken, ilçede kamu kurumları ve belediye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

sindirgi-001.jpg

Depremin ardından geçen günlerde, vatandaşların rutin hayatlarına dönmeye başladığı, ancak tedirginliğin hâlâ sürdüğü gözlemleniyor.

AFAD'DAN BÖLGEDE İNCELEME

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

AFAD Başkanı Hamza Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

