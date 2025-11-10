Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok

Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedildikten sonra Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendirilen bölge, 2005 yılında UNESCO tarafından dünyanın en iyi balina fosillerini barındırdığı için Dünya Mirası listesine alındı.

Başkentin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandığı ifade ediliyor.

Milyonlarca yıl öncesine kadar uzanan fosillerle dolu bir açık hava müzesi olan Balina Vadisi, gündüz saatlerinde altın sarısı tepeler ve erozyonun şekillendirdiği kaya oluşumlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Geceleri ise gökyüzü altında yıldızların ışıltısı eşliğinde kamp kurarak atmosferin tadını çıkarma fırsatını vadediyor.

"DÜNYANIN EN NADİR DOĞAL HAZİNELERİNDEN BİRİ"

Mısırlı doğal miras alanı uzmanı Muhammed Samih, 25 yıldır Balina Vadisi’nde görev yaptığını belirterek, "Balina Vadisi yalnızca Mısır’ın değil, dünyanın da en nadir doğal hazinelerinden biridir." dedi.

Keşif hikayesinin 1902 yılında İngiliz bilim insanı Beadnell’in çalışmalarıyla başladığını anlatan Samih, tarih öncesi balina fosillerinin ortaya çıkardığını belirtti.

"DÜNYADAKİ TEK YER"

Mısırlı uzman Samih, "Burada bulunan fosiller, on milyonlarca yıl önce karasal yaşamdan deniz yaşamına uyum sağlayan balinaların evrimsel geçişini gözler önüne seriyor. Balina Vadisi, bu dönüşümü bu kadar net biçimde belgeleyen dünyadaki tek yer." ifadelerini kullandı:

Bölgenin bir zamanlar yaklaşık 30 metre derinliğinde bir deniz olduğu, günümüzde ise erozyonun şekillendirdiği bir çöl peyzajına dönüştüğünü dile getiren Samih, şunları söyledi:

"Burada 37,5 milyon yıl öncesine ait çok sayıda balina ve deniz canlısı fosili bulundu. Çölün renkleri gün boyunca güneş ışığına göre değişiyor, gece ise dünyanın en karanlık ve yıldızların en net göründüğü yerlerinden biri haline geliyor."

Herkesi vadiyi ziyaret etmeye çağıran Samih, Balina Vadisi'nin gündüz saatlerinde açık hava müzesi özelliğini taşıdığı gibi geceleri de yıldızlarının tadını çıkarma fırsatı sunduğuna dikkati çekti.

Balina Vadisi'nde 18 ayrı doğal oluşumun yer aldığı açık hava müzesinin yanı sıra, 2016’da açılan "Fosiller ve İklim Değişikliği Müzesi" de bulunuyor. Müze, 195’ten fazla fosili barındırıyor ve iklim değişikliği ile evrimsel süreçleri birlikte ele almasıyla dünyada tek örnek olma özelliğini taşıyor.