CHP’den HPV aşısı çağrısı: Aşı kamusal haktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısının ücretsiz biçimde Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesi gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 bin 600 kadının serviks kanseri tanısı aldığını, bin 200 kadının ise bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Şahbaz, “Her gün 3 kadın, tamamen önlenebilir bir hastalık yüzünden aramızdan ayrılıyor” dedi.

HPV aşısının ücretli olmasının sağlıkta eşitsizliği derinleştirdiğini belirten Şahbaz, “Tek doz 2 bin 500 – 3 bin 500 TL arasında değişiyor, üç doz toplamda 10 bin TL’ye yaklaşıyor. Bu durum açıkça ‘parası olan yaşar’ anlayışını yansıtıyor. Sağlık hakkı, parası olana değil, herkese doğuştan eşittir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, HPV aşısını ulusal programa almayan az sayıdaki OECD ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Şahbaz şunları söyledi:

“Türkiye’de 12,5 milyondan fazla kadın HPV taramasından geçmiş olsa da, kanserden korunmanın en güçlü ve bilimsel yolu aşıdır. Aşılamaya cinsiyet gözetmeksizin 9–26 yaş grubunda başlanmalıdır. Yıllardır Sağlık Bakanları HPV aşısının ücretsiz ulusal takvimine alınacağı müjdesi vererek halkı oyalamakla meşguldür. En son Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu HPV aşısının 2025 yıl sonu itibarıyla aşılamanın başlayacağını ifade etmiş olsa da ortada herhangi bir planlama ve tedarik de yoktur.

İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehir belediyelerimiz, sosyal destek alan ailelerin çocuklarına ücretsiz aşı uygulaması yapmaktadır. Bu çok kıymetli bir adımdır ancak yerel yönetimlerin omzuna bırakılacak bir yük değildir. Halk sağlığı, merkezi bir sorumluluktur. Aşı Sağlık Bakanlığı tarafından cinsiyet gözetilmeksizn tüm çocuklara ve gençlere ücretsiz olarak yapılmalıdır. Kamu kaynakları, yandaş şirketlere verilen şehir hastaneleri garantilerine değil, toplumun sağlığını korumaya harcanmalıdır. Sayın Sağlık Bakanını sözünün arkasında durarak samimi davranmaya ve HPV aşısını bir an önce ücretsiz Ulusal Aşı Takvimine almaya davet ediyoruz."