CHP'li Nurten Yontar meme kanserini yendi! Peruğunu çıkartıp TBMM'de duyurmuştu

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, geçen yıl kamuoyuna duyurduğu meme kanserini yendiğini açıkladı.

“Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı üzerine gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum” diyen Yontar, bir yıl önce peruk çıkararak duyurduğu hastalığın ardından yaşadıklarını aktardı.

Yontar, ilk tanı konduğunda kendisine “Neden?”, “Niçin ben?”, “Zamanı mıydı?” gibi sorular yönelttiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Hastalığı ilk duyduğum an ‘Neden?’, ‘Niçin ben?’, ‘Zamanı mıydı?’ diye sorular sordum kendi kendime. Eminim ki bütün kanser geçiren hastalar ilk önce kendileriyle yüzleşmek zorunda kalıyor ve fark ettim ki bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle, yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle ve kararlılıkla kazanılıyor.”

İYİLEŞTİĞİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Yontar, artık sağlıklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“O günlerde meme kanseriyle mücadele eden bir milletvekili arkadaşınız olarak bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım.”

Bilim dünyasından korkutan rapor! O yıl kanser tsunamisi yaşanacak

Yontar, konuşmasında erken teşhisin önemini vurguladı. Yontar şunları ifade etti:

“Şimdi sadece kadınlardan değil hepinizden bir dileğim var, geç kalmayın, kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın, bir muayene, erken teşhis bir hayat demek olabilir.”

"SEKİZ KADINDAN BİRİ RİSK ALTINDA"

Yontar, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirtti:

“Bir kadının yaşam süresi boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13’tür yani 8 kadından 1’inin yakalanma riski her zaman mevcuttur.”

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Yontar, kadınların kendi kendini elle muayene etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi:

“Sadece kadınların değil kadın erkek, genç yaşlı herkesin meme dokusunda meydana gelen değişikliği erken fark edebilmesi için kendi kendilerini elle muayene etmeleri çok önemlidir.”

"KETEM EKSİK HİZMET YETERSİZ"

Konuşmasında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’ne (KETEM) de değinen Yontar, mevcut merkezlerin sayıca yetersiz olduğunu belirtti:

“Birçok merkezimizde uzman doktor, radyoloji teknisyeni ve sağlık personeli eksikliği vardır, mamografi cihazları sınırlıdır; bazı KETEM'lerde tek bir cihaz var ve bu, aylar süren randevu kuyruklarına neden olmaktadır.”

SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Yontar, Sağlık Bakanlığı’na açık çağrıda bulundu:

“KETEM'lerin sayısı artırılmalı, tüm merkezler tam donanımlı hâle getirilmeli, personel atamaları hızla yapılmalı, mobil KETEM uygulamaları çoğaltılarak en ücra köylere, kasabalara ulaşılmalıdır.”

Tekirdağ’daki durumu örnek göstererek “Toplam 1 milyon 215 bin nüfusa sahip, buna mukabil 3 tane KETEM ve 1 tane mobil KETEM bulunmakta” diyen Yontar, her ilçeye en az bir KETEM kurulması gerektiğini söyledi.

Yontar, meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı akıllı ilaçların SGK tarafından ödenmediğini, meme implantlarının da kapsam dışında bırakıldığını belirtti:

“Bazı akıllı ilaçların doktorların istemesine rağmen SGK tarafından ödenmediği bilgisi tarafımıza gelmektedir. Meme dokusu alınmış kişilere uygulanan meme implantlarının da ödenmediği bilinmektedir.”

HPV AŞISI İÇİN DE ÇAĞRI

Konuşmasının sonunda HPV aşısına da değinen Yontar, ücretsiz olacağı açıklanan aşının hâlâ uygulanmadığını hatırlattı: