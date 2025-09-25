Bilim dünyasından korkutan rapor! O yıl kanser tsunamisi yaşanacak

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan Küresel Hastalık Yükü (GBD) araştırmasına göre, dünya genelinde kanser hastalığı önümüzdeki yıllarda büyük artış gösterecek. 2023 yılında 18,5 milyon kişi kanser teşhisi alırken, 10,4 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

2050'ye gelindiğinde kanser vaka sayısının 22,9 ila 38,9 milyon arasında olacağı, ortalama sayının ise 30,5 milyon olacağı tahmin ediliyor. Kanser kaynaklı ölümlerin ise 15,6 ila 21,5 milyon arasında gerçekleşmesi, ortalama olarak 18,6 milyona ulaşması bekleniyor.

EN SIK VE EN ÖLÜMCÜL OLANLAR

2023 verilerine göre en yaygın kanser türü 2,3 milyon vakayla meme kanseri oldu. Bunu akciğer ve kolon kanseri izledi. Ancak en çok ölüme neden olan kanser türü 2 milyonu aşkın can kaybıyla akciğer kanseri olarak belirlendi. Ardından kolon ve mide kanseri geldi.

2050 de en fazla görülen kanser türlerinin meme ve akciğer kanseri olması, en fazla can kaybına ise yine akciğer ve kolon kanserinin yol açması öngörülüyor.

SİGARA BAŞROLDE

Araştırmada, kansere yakalanma riskini artıran 44 faktör tespit edildi. Bu faktörler üç başlık altında sınıflandırıldı:

Davranışsal (sigara, alkol, sağlıksız beslenme),

Metabolik (obezite, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon),

Çevresel ve mesleki (hava kirliliği, radyasyon, iş ortamı riskleri).

En büyük tehdit ise davranışsal faktörler. Özellikle sigaranın 16 farklı kanser türüne, alkolün 10, sağlıksız beslenmenin ise 6 farklı kanser türüne yol açabildiği belirtildi.

YİNE FAKİRLER ÖLECEK

Araştırma, sosyoekonomik eşitsizliklerin kanserle mücadelede önemli bir engel olduğunu ortaya koydu. Düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser hastalarının ölüm oranı yüzde 90’a yaklaşırken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 42 civarında kalıyor.

40-69 yaş grubunda kanser vakalarında artış, 70 yaş üstünde ise ölüm oranlarında yükselme bekleniyor. Çocuk ve ergenlerde ise mevcut oranların korunacağı öngörülüyor.

Çalışmada, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmanın, sağlıklı beslenmenin, çevresel risklerden korunmanın ve düzenli taramaların kanserle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerin giderilmesinin de hayati önem taşıdığı belirtildi.