Görme kaybına çığır açan tedavi: İki günlük resetle retinayı yeniden başlat

Yeni bir tedavi, bazılarının kaderini değiştirebilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir araştırma ekibi, her yaştan hastada etkili olan yaygın bir görme kaybı türü için bir tedavi bulmuş olabilir.

Cell Reports dergisinde yayınlanan çalışmalarında ekip, devrim niteliğinde bir yöntemi test etti: Hasarlı retinayı uyuşturarak görmeyi "sıfırlamak" veya yeniden başlatmak. Çalışmaları, ambliyopi veya tembel göz olarak adlandırılan belirli bir görme bozukluğu türüne odaklanıyor. Bu hastalarda, beyin yavaş yavaş bir göze bağımlı hale gelir - diğer göz düzgün çalışmasa bile - bu da daha az kullanılan gözde görme azalmasına yol açar. Geleneksel tedaviler arasında göz damlaları, göz bandı takmak veya altta yatan bir durum varsa ameliyat bile yer alır. Bununla birlikte, bu yöntemler, özellikle hastalar ilaçlarını düzenli olarak almadığında veya zaten yaşlı olduklarında her zaman etkili değildir. Öte yandan, bu yeni deneysel tedavi günlük ilaç kullanımını gerektirmez.

Çalışmalarının bir parçası olarak, bilim insanları, balon balığı gibi türlerde doğal olarak bulunan bir toksin olan tetrodotoksin kullanarak bir farenin tembel gözünün retinasını uyuşturdular. İki günlük inaktivasyondan sonra, görsel kortekste görsel tepkilerin iyileştiğini gözlemlediler; bu da hasarlı gözün, sanki bir düğmeye basılmış gibi, devre dışı bırakılıp yeniden etkinleştirilebileceğini gösteriyor.

Çalışmanın baş yazarı Mark Baer'in laboratuvarı daha önce de ambliyopi üzerine çalışmalar yapmıştı. 2008'de ekibi, retinadan gelen sinyallerin engellenmesinin, doğum öncesi gelişim sırasında görülenlere benzer elektriksel uyarıları tetiklediğini göstermişti. Son çalışmada ise, bu mekanizmaların engellenmesinin tedaviyi etkisiz hale getirdiği ve iyileşme sürecindeki kilit rollerini doğruladığı görüldü.

Mark Bear'e göre, insanlarda klinik denemeler düşünülebilmeden önce, yöntemin farelerden daha karmaşık görsel sistemlere sahip türlerde test edilmesi gerekiyor. Bu arada, ekip tetrodotoksin tedavisinin mekanizmalarını daha iyi anlamak için fareler üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte ambliyopi hastaları için yeni tedavilere yol açabileceği konusunda "temkinli bir iyimserliğe" sahipler.