50 yaş üstüne kritik tavsiye: Gözünüzü açar açmaz yapmanız gereken ilk şey

Gastroenterologlar, 50 yaşından sonra sadece bünyemizin değil, bağırsak sağlığımızın da değiştiği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu sindirim, metabolizma ve bağışıklığı güçlendirmede önemli bir rol oynar. Ancak yaşla birlikte sindirim ve bağışıklıkta değişiklikler meydana gelir ve bu da kabızlık, diyabet ve diğer sağlık sorunları gibi problemlerin riskini artırabilir.

Bu nedenle gastroenterologlar, 50 yaş üstü kişilere her sabah basit bir alışkanlıkla başlamalarını öneriyor : Uyandıktan hemen sonra, kahveden önce su içmek .

SİNDİRİMDE HİDRASYONUN ROLÜ

Uzman, "Uyandıktan sonra yapmanız gereken ilk şey kahveye uzanmak değil, su içmek olmalı" diye tavsiyede bulunuyor.

Uzman, gece dışarıda geçirilen bir gecenin ardından vücudun susuz kalabileceğini ve idrar söktürücü etkisi olan kahvenin sıvı kaybını daha da kötüleştirebileceğini açıklıyor. Kahve içmeden önce su içmek, sindirime yardımcı olur ve kabızlık, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunları önleyebilir.

Uzman, yeterli sıvı alımının besinlerin emiliminde ve düzenli bağırsak hareketlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor ve suyun sindirim sisteminde mukus üretimini destekleyerek dışkının daha kolay geçmesini sağladığını ve yumuşak kalmasına yardımcı olduğunu ekliyor.

Dr. su içtikten sonra kahve içmeden önce en az 30 dakika beklemektir. "Kahvenizin tadını çıkarmadan önce vücudunuzun nemlenmesini bekleyin," diye sözlerini tamamlıyor.