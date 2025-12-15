İnsan saçı kalınlığında çip epilepsi hastalarına umut olacak

Cihaz, mevcut benzerlerinden bin kat daha küçük, tek bir silikon CMOS çipten oluşmaktadır. İmplant, küçük bir kesi yoluyla beyin ve kafatası arasındaki boşluğa yerleştirilir; bu da geleneksel sinir ara yüzlerine kıyasla cerrahi riskleri önemli ölçüde azaltır.

Çip, sinir aktivitesini kaydetmek ve uyarmak için 65.000'den fazla elektrot içeriyor. Veriler, 100 Mbps'ye varan hızlarda ultra geniş bantlı radyo bağlantısı üzerinden iletiliyor.

Elde edilen bilgiler, beyin aktivitesi kalıplarını gerçek zamanlı olarak çözümleyen makine öğrenme algoritmaları tarafından işlenir.

Bu teknoloji, ilaca dirençli epilepsiyi tedavi etmek ve omurilik yaralanması olan hastalarda motor fonksiyonu geri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Bu geliştirme, Columbia Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi ve New York-Presbyterian Hastanesi'nden bir ekibin çalışmasıydı ve çalışmanın sonuçları Nature Electronics dergisinde yayınlandı.

Klinik öncesi çalışmalar tamamlandı ve ön insan çalışmaları şu anda devam etmektedir.

Araştırmacılar, bu gelişmeyi piyasaya sürmek için, implantın ticari versiyonlarını üretecek olan Kampto Neurotech adlı bir şirket kurdular.