Çok karbonhidrat tükettiğinizi gösteren 5 belirti!

Yulaf, tam tahıllar, patates ve baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar enerji seviyesini korumaya, tokluk hissine katkıda bulunmaya ve sindirim sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Tüm besinlerde olduğu gibi, denge önemlidir.

AŞIRI KARBONHİDRAT ALIMININ BELİRTİLERİ

ŞİŞKİNLİK - Özellikle beyaz ekmek, makarna ve tatlılar gibi rafine karbonhidratların aşırı tüketimi sindirimi yavaşlatabilir ve rahatsızlığa ve şişkinlik hissine neden olabilir.

KİLO ARTIŞI - Karbonhidrat oranı yüksek gıdalar genellikle yağlı katkı maddeleriyle birlikte gelir; bu da kalori alımını artırır ve nispeten sağlıklı kaynaklar seçilse bile kilo artışına yol açabilir.

AKNE OLUŞUMU - Aşırı şeker ve karbonhidrat tüketimi, özellikle yüzün alt kısmında olmak üzere, cildi ve akne oluşumunu etkileyebilir.

Yüksek glisemik indeksli gıdaların azaltılması cildin durumunu iyileştirebilir.

UYKU SORUNLARI - Akşamları yüksek karbonhidrat alımı, vücudun dinlenmeye hazırlanmak yerine şekeri parçalamakla meşgul olması nedeniyle uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

SÜREKLİ YORGUNLUK - Yüksek miktarda karbonhidrat, kan şekerinde ani yükselişe ve ardından düşüşe neden olarak yorgunluğa, baş ağrısına ve "beyin bulanıklığı" hissine yol açar. Karbonhidratları protein ve sağlıklı yağlarla birleştirmek, gün boyunca istikrarlı bir enerji seviyesini korumaya yardımcı olabilir.