Çok karbonhidrat tükettiğinizi gösteren 5 belirti!

Çok karbonhidrat tükettiğinizi gösteren 5 belirti!
Yayınlanma:
Karbonhidratlar, beslenmedeki en önemli enerji kaynaklarından biridir. Bazıları onları tamamen ortadan kaldırmaya çalışsa da, vücudun düzgün çalışması için hala çok önemlidirler. Önemli olan kaliteli kaynakları seçmek ve ölçülü bir alım miktarına dikkat etmektir.

Yulaf, tam tahıllar, patates ve baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar enerji seviyesini korumaya, tokluk hissine katkıda bulunmaya ve sindirim sisteminin sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Tüm besinlerde olduğu gibi, denge önemlidir.

cok-fazla-karbonhidrat-tukettiginizi-gosteren-isaretler-3.webp

AŞIRI KARBONHİDRAT ALIMININ BELİRTİLERİ

ŞİŞKİNLİK - Özellikle beyaz ekmek, makarna ve tatlılar gibi rafine karbonhidratların aşırı tüketimi sindirimi yavaşlatabilir ve rahatsızlığa ve şişkinlik hissine neden olabilir.

cok-fazla-karbonhidrat-tukettiginizi-gosteren-isaretler-2.webp

KİLO ARTIŞI - Karbonhidrat oranı yüksek gıdalar genellikle yağlı katkı maddeleriyle birlikte gelir; bu da kalori alımını artırır ve nispeten sağlıklı kaynaklar seçilse bile kilo artışına yol açabilir.

AKNE OLUŞUMU - Aşırı şeker ve karbonhidrat tüketimi, özellikle yüzün alt kısmında olmak üzere, cildi ve akne oluşumunu etkileyebilir.

cilt-sorunlari.jpg

Yüksek glisemik indeksli gıdaların azaltılması cildin durumunu iyileştirebilir.

UYKU SORUNLARI - Akşamları yüksek karbonhidrat alımı, vücudun dinlenmeye hazırlanmak yerine şekeri parçalamakla meşgul olması nedeniyle uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

SÜREKLİ YORGUNLUK - Yüksek miktarda karbonhidrat, kan şekerinde ani yükselişe ve ardından düşüşe neden olarak yorgunluğa, baş ağrısına ve "beyin bulanıklığı" hissine yol açar. Karbonhidratları protein ve sağlıklı yağlarla birleştirmek, gün boyunca istikrarlı bir enerji seviyesini korumaya yardımcı olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Sağlık
Sadece anneleri vurmuyor! Doğum sonrası babaları bekleyen "gizli tehlike" ortaya çıktı
Sadece anneleri vurmuyor! Doğum sonrası babaları bekleyen "gizli tehlike" ortaya çıktı
Görme kaybına çığır açan tedavi: İki günlük resetle retinayı yeniden başlat
Görme kaybına çığır açan tedavi: İki günlük resetle retinayı yeniden başlat