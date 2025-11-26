Cambridge’den çarpıcı araştırma:Beynimiz 30’lu yaşlara kadar ergen 66’da solo kariyere başlıyor

90 yaşına kadar yaklaşık 4.000 kişi, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları izlemek için tarandı. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, beynin "zirveye" ulaştığımız 30'lu yaşların başına kadar "ergenlik evresi" olarak adlandırılan bir evrede kaldığını buldu.

Bilim insanları, sonuçların ruhsal bozukluklar ve bunama riskinin yaşamın farklı dönemlerinde neden değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyor.

Beyin, yeni bilgi ve deneyimlere yanıt olarak sürekli değişiyor; ancak araştırmalar bunun doğumdan ölüme kadar sorunsuz ve sürekli bir süreç olmadığını gösteriyor.

BEŞ ANA BEYİN EVRESİ:

Çocukluk dönemi – doğumdan 9 yaşına kadar – beyin, nöronlar arasındaki fazla bağlantıları ortadan kaldırırken hızla büyür

Ergenlik dönemi - 9-32 yaş arası - beynin tüm yaşam döngüsündeki en dramatik değişimdir ve beynin daha verimli hale geldiği tek aşamadır. Aynı zamanda bilişsel yeteneklerin zirvesiyle de ilişkilendirilir.

Olgun yaş - 32 ila 66 yaş - bir istikrar dönemidir. Değişimler yavaşlar, ancak beynin verimliliği giderek azalmaya başlar. Bu, zeka ve kişilikte bir "plato"ya denk gelir.

Erken Yaşlanma - 66 ila 83 yaş arası - beyin tek bir sistem olarak çalışmayı bırakır ve müzisyenlerin kendi solo projelerine başlamaları gibi ayrı bölgelere ayrılır. Bu, bunama ve tansiyonla ilgili sorunların ortaya çıkmaya başladığı zamandır.

Geç yaşlanma - 83 yaş ve üzeri - değişimler önceki aşamaya benzer ancak daha da belirgindir. Bu yaş grubunda sağlıklı katılımcı bulmak daha zor olduğundan, burada daha az veri bulunmaktadır.

Çalışmanın uzmanı Dr. Alexa Moseley BBC'ye verdiği demeçte, "Beyin yaşam boyunca kendini yeniden yapılandırıyor. Bağlantılarını sürekli olarak güçlendirip zayıflatıyor, ancak bu tekdüze bir süreç değil; dalgalanmalar ve yeniden yapılandırmanın farklı aşamaları var" dedi.

İnsanlar bu dönüm noktalarına daha erken veya daha geç ulaşabilirler. Bilim insanları bu yaş aralıklarının verilerde ne kadar net bir şekilde öne çıktığını vurguluyor.

Bu desenler, çalışmada kullanılan çok sayıda beyin taraması sayesinde ancak şimdi görünür hale geliyor.