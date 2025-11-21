Çamaşır makinesine kaynar su dökün ve birçok kişinin canını sıkan sorundan kurtulun

Popüler TikTok kullanıcısı, çamaşır makinesi kokularından hem masrafsız hem de ovma gerektirmeden nasıl kurtulacağını açıkladı. Kısa bir videoda, çözümün sadece birkaç saniye ve biraz kaynar su gerektirdiğini açıkladı.

"Çok eski bir çamaşır makinemiz var ve kötü kokuyor. Her şeyi denedim ama verebileceğim en iyi tavsiyelerden biri kaynar su kullanmak " dedi.

Anahtarın deterjan çekmecesinden tambura giden ve normalde sadece soğuk suyla temas eden hortumda olduğunu da sözlerine ekledi.

"Çekmeceye kaynar su dökerseniz, su hortumdan geçer, iyice temizlenir ve kötü kokunun kaynağı giderilir. İşlemi birkaç kez tekrarlayın, sorun ortadan kalkacaktır," diye açıkladı.

Hile paylaşıldıktan sonra video 1.200'den fazla beğeni ve çok sayıda yorum alırken, birçok takipçi kötü kokuların bu kadar kolay çözülebileceğini bilmediklerini itiraf etti.

Uzmanlar, bu pratik tavsiyelere ek olarak, çamaşır makinesinin düzenli olarak iyice temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Deterjan çekmecesi çıkarılmalı, ılık sabunlu suya batırılmalı ve deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarından arındırmak için iyice ovulmalı, ardından durulanıp kurutulmalıdır.

KAUÇUK CONTA KİRİ GİZLER

Kapaktaki kauçuk conta genellikle kir birikimlerini gizler, bu nedenle su ve sirke karışımına batırılmış bir bezle silinmeli ve gizli kıl veya küf olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tambur, içine iki su bardağı beyaz sirke ve biraz karbonat dökülerek ve ardından çamaşır koymadan en uzun ve en sıcak programda çalıştırılarak tazelenebilir.

Çamaşır makinesi filtresinin de ara sıra temizlenmesi gerekir ancak öncesinde üreticinin talimatlarını kontrol etmelisiniz.

Uzmanlar, düzenli bakımın sadece kötü kokuları önlemekle kalmayıp aynı zamanda çamaşır makinesinin ömrünü de uzattığını, bu nedenle ara sıra "genel temizliğe" birkaç dakika ayırmanın kesinlikle faydalı olduğunu vurguluyor.