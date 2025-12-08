Cam vagonlu trenle en şeffaf yolculuk nereye?

Cam vagonlu trenle en şeffaf yolculuk nereye?
Bu tren, tüm vagonlarının cam duvarları ve tavanları sayesinde kuzey ışıklarını gözlemlemenin önündeki tüm görsel engelleri ortadan kaldırdığı için özeldir. Tourism Norway ve devlet demiryolları şirketi Vy tarafından hizmete sunulan bu tren, gerçek bir şölen:

Yatırılabilir koltukları, minimum seviyeye kadar kısılabilen iç aydınlatmaları ve ayrıca güneş aktivitesi ve atmosfer koşulları hakkında gerçek zamanlı veri sistemi, sensörleri ve uydu bağlantısı bulunuyor.

13.png

Bu, yolcuların tanık oldukları doğa olaylarını bilimsel bir bakış açısıyla anlamalarını sağlar. En güzeli de, bu trenin durması ve yolcuların ıssız bir yerde inip Kuzey Işıkları'nın tadını çıkarabilmeleri.

Tur, Narvik istasyonundan başlıyor ve üç saatten biraz fazla sürüyor; kişi başı ücreti yaklaşık 127 €. Fotoğrafçılık ipuçları, uzman rehber, yerel müzeye giriş ve içecek ve atıştırmalıklar dahil. Ülkenin kuzey kesiminde (İsveç veya İzlanda da dahil) bu muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için en iyi zaman, ışık kirliliğinin olmadığı bölgelerde eylülden marta kadar ve 23:00 ile 02:00 arasıdır.

İstatistiksel olarak, Aurora Borealis'in en büyük aktivitesi ilkbahar ve sonbaharda meydana gelir, ancak aralık, ocak ve şubat aylarında da görülebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

