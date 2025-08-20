Burdur alarm veriyor o proje onay bekliyor

Yayınlanma:
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Gökpınar Havzası’ndaki su pompalarını inceleyerek kentin susuzluk tehlikesine dikkat çekti. Ercengiz, “Eğer Gökpınar’ın suyu tükenirse Burdur’un başka bir kaynağı yok. Bu nedenle projeleri hızla hayata geçirmeli, Bakanlıkta imza bekleyen borçlanma talebimiz acilen onaylanmalı” çağrısında bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gökpınar Havzası’ndaki su pompalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Ercengiz, kentin en kritik su kaynağı olan havzanın önemine dikkat çekti.

Gökpınar Havzası’nda yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Ercengiz, yaşanan kuraklığa ve su kaynaklarındaki ciddi çekilmenin altını çizdi.

"İÇME SULARINDA KRİTİK SEVİYELERE GELİNDİ"

Ercengiz, “Gökpınar’dayız. Burası, içme suyu havzamızın ve sondajlarımızın büyük bir bölümünün bulunduğu bölge. Bu yaz çok sıcak ve kurak geçti. Birçok ilimizde ve yörede içme sularında kritik seviyelere gelindi. Barajlar alarm veriyor, yeraltı sularında ciddi bir çekilme yaşanıyor. Artık sadece suyu tasarruf ederek ya da koruyarak çözüm bulabileceğimiz bir dönemi geride bırakıyoruz. Bu nedenle başından beri vurguladığımız gibi, içme suyunun kıymetini bilmek, havzaları dikkatle korumak ve barajların yapılırken kısa vadeli değil, uzun vadeli hizmet edecek şekilde planlanması büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz, Senir Suyu-Burdur Gölü geçişli bir projemiz vardı. 2000’li yılların başında Burdur’un nitelikli içme suyuna kavuşması için hazırlanan bu projeyi, 2020 Eylül’ünden itibaren yeniden gündeme alarak hep birlikte seferber olduk. Tüm paydaşlarla verilen yoğun mücadelenin ardından artık 2025’in sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

burdur.jpg

KREDİ İÇİN GÖZLER BAKANLIK ONAYINDA

İller Bankası’ndan kredi talebinde bulunduklarını ancak borçlanma limiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay beklediklerini söyleyen Ercengiz,

"Ne yazık ki bugüne kadar bu izin alınamadı. Bu gecikme her gün maliyetleri artırıyor ve bizleri ekstra bir gerilimle karşı karşıya bırakıyor. Şu anda Gökpınar’da iki yeni sondaj çalışması yürütülüyor. Devlet Su İşleri iş birliğiyle yapılan ve bedeli Burdur Belediyesi tarafından karşılanan bu sondajlarda dahi havzanın ciddi sıkıntılar içinde olduğunu görüyoruz. Kuyu açma imalatlarını yapan ekiplerimiz de aynı görüşte. Bu nedenle, alternatif su kaynaklarına acilen ulaşmamız ve şehrimizi susuz bırakmamamız gerekiyor. Koca bir yaz boyunca çeşmelerden akan suyun kesilmemesi için mücadele verdik, önlemler aldık. Ancak bu havzanın suyunun tükenmesi halinde Burdur’un gidecek başka bir yeri yok. Dolayısıyla alternatifleri en iyi şekilde değerlendirmek ve projeleri bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Bu noktada bölge milletvekillerimizden de ricada bulundum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda sadece Sayın Bakan’ın imzasını bekleyen borçlanma talebimizin bir an önce kabul edilmesi gerekiyor. Proje hayata geçirildiğinde Burdur’un gelecekte korkulu rüya görmesinin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

