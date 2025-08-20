Burdur alarm veriyor o proje onay bekliyor

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gökpınar Havzası’ndaki su pompalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Ercengiz, kentin en kritik su kaynağı olan havzanın önemine dikkat çekti.

Gökpınar Havzası’nda yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Ercengiz, yaşanan kuraklığa ve su kaynaklarındaki ciddi çekilmenin altını çizdi.

"İÇME SULARINDA KRİTİK SEVİYELERE GELİNDİ"

Ercengiz, “Gökpınar’dayız. Burası, içme suyu havzamızın ve sondajlarımızın büyük bir bölümünün bulunduğu bölge. Bu yaz çok sıcak ve kurak geçti. Birçok ilimizde ve yörede içme sularında kritik seviyelere gelindi. Barajlar alarm veriyor, yeraltı sularında ciddi bir çekilme yaşanıyor. Artık sadece suyu tasarruf ederek ya da koruyarak çözüm bulabileceğimiz bir dönemi geride bırakıyoruz. Bu nedenle başından beri vurguladığımız gibi, içme suyunun kıymetini bilmek, havzaları dikkatle korumak ve barajların yapılırken kısa vadeli değil, uzun vadeli hizmet edecek şekilde planlanması büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz, Senir Suyu-Burdur Gölü geçişli bir projemiz vardı. 2000’li yılların başında Burdur’un nitelikli içme suyuna kavuşması için hazırlanan bu projeyi, 2020 Eylül’ünden itibaren yeniden gündeme alarak hep birlikte seferber olduk. Tüm paydaşlarla verilen yoğun mücadelenin ardından artık 2025’in sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

KREDİ İÇİN GÖZLER BAKANLIK ONAYINDA

İller Bankası’ndan kredi talebinde bulunduklarını ancak borçlanma limiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay beklediklerini söyleyen Ercengiz,