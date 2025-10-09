Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu

Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Yayınlanma:
Almanya'nın nüfus kaybı yaşayan şehri Eisenhüttenstadt, "ücretsiz konaklama" kampanyası başlattı. Kampanyayı duyanlar başvuru yapmaya koştu. Yetkililerin 20-30 başvuru beklediği programa tam 2 bin kişi başvurdu.

Almanya'nın doğusunda, Polonya sınırına yakın konumlanan ve bir zamanlar Doğu Almanya'nın ilk planlı kenti olan Eisenhüttenstadt, nüfus düşüşüyle mücadele etmek için dikkat çeken bir adım attı.

Kent, işçi çekmek amacıyla 14 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunan bir program başlattı.

Yetkililer, bu teklife sadece 20 ila 30 kişinin ilgi göstermesini beklerken, programa tam 2 bin kişi başvurdu. Projeden sorumlu Julia Balsan, gördükleri bu büyük ilgiden duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

ehir.jpg

"GELİP GEVŞEYEBİLECEĞİNİZ BİR YER"

2 bin başvuru arasından seçilen iki şanslı kişi, kendilerine tahsis edilen dairelerde şehri deneyimleme fırsatı buldu. Uzaktan çalışan bir bilgi teknolojileri danışmanı olan 49 yaşındaki Melanie Henniger, kentten oldukça memnun kaldı.

Eisenhüttenstadt'ı "Hoş bir sürpriz oldu. Şehir sakin ve temiz. Burası gelip gevşeyebileceğiniz bir yer" sözleriyle anlatan Henniger, boş sokaklarda rahatça otomobil kullanıp park yeri bulmaktan keyif aldığını vurguladı. Ancak Henniger, hafta sonlarında eğlenceli aktivite sayısının az olduğunu da belirtti.

Diğer talihli, 39 yaşındaki belgeselci Jonas Brander ise kısa sürede çok iyi insanlarla tanıştığını ifade etti. Brander, "Hem bir gelecek korkusu var hem de farklı bir geleceği şekillendirebilecek bir enerji hissediliyor. Bu çok hoşuma gitti" diyerek kenti canlandırma arzusunu desteklediğini söyledi.

talihli.jpg

Almanya'da vatandaşlık kanunu değiştiAlmanya'da vatandaşlık kanunu değişti

52 BİNDEN 24 BİNE DÜŞEN NÜFUSUN HİKAYESİ

Berlin'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki bu kent, 1950'de yeni açılan çelik fabrikalarında çalışacak işçiler için bir yerleşim yeri olarak kurulmuştu. 1990 yılında 52 bin kişinin yaşadığı Eisenhüttenstadt'ın nüfusu, aradan geçen 35 yılda 24 bine kadar düştü.

Doğu Almanya'nın ilk planlı kenti olan bu yer, 30 bin kişinin yaşayacağı bir yer olarak tasarlanmıştı.

"Demir İşleri Kenti" anlamına gelen mevcut adını almadan önce, 1953-1961 yılları arasında Stalinstadt (Stalin'in Şehri) olarak adlandırılan kent, halen ana istihdam kaynağını demir-çelik endüstrisinden sağlıyor.

Kaynak:Independent

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Yaşam
Parkta tartıştığı kişiyi öldürdü: Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak istemedim
Parkta tartıştığı kişiyi öldürdü: Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak istemedim
Kızılcık suyu neden kalbinizin beklediği mucize olabilir?
Kızılcık suyu neden kalbinizin beklediği mucize olabilir?
Kulaklarınız kaç yaşında?
Kulaklarınız kaç yaşında?