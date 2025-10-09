Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu

Almanya'nın doğusunda, Polonya sınırına yakın konumlanan ve bir zamanlar Doğu Almanya'nın ilk planlı kenti olan Eisenhüttenstadt, nüfus düşüşüyle mücadele etmek için dikkat çeken bir adım attı.

Kent, işçi çekmek amacıyla 14 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunan bir program başlattı.

Yetkililer, bu teklife sadece 20 ila 30 kişinin ilgi göstermesini beklerken, programa tam 2 bin kişi başvurdu. Projeden sorumlu Julia Balsan, gördükleri bu büyük ilgiden duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

"GELİP GEVŞEYEBİLECEĞİNİZ BİR YER"

2 bin başvuru arasından seçilen iki şanslı kişi, kendilerine tahsis edilen dairelerde şehri deneyimleme fırsatı buldu. Uzaktan çalışan bir bilgi teknolojileri danışmanı olan 49 yaşındaki Melanie Henniger, kentten oldukça memnun kaldı.

Eisenhüttenstadt'ı "Hoş bir sürpriz oldu. Şehir sakin ve temiz. Burası gelip gevşeyebileceğiniz bir yer" sözleriyle anlatan Henniger, boş sokaklarda rahatça otomobil kullanıp park yeri bulmaktan keyif aldığını vurguladı. Ancak Henniger, hafta sonlarında eğlenceli aktivite sayısının az olduğunu da belirtti.

Diğer talihli, 39 yaşındaki belgeselci Jonas Brander ise kısa sürede çok iyi insanlarla tanıştığını ifade etti. Brander, "Hem bir gelecek korkusu var hem de farklı bir geleceği şekillendirebilecek bir enerji hissediliyor. Bu çok hoşuma gitti" diyerek kenti canlandırma arzusunu desteklediğini söyledi.

52 BİNDEN 24 BİNE DÜŞEN NÜFUSUN HİKAYESİ

Berlin'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki bu kent, 1950'de yeni açılan çelik fabrikalarında çalışacak işçiler için bir yerleşim yeri olarak kurulmuştu. 1990 yılında 52 bin kişinin yaşadığı Eisenhüttenstadt'ın nüfusu, aradan geçen 35 yılda 24 bine kadar düştü.

Doğu Almanya'nın ilk planlı kenti olan bu yer, 30 bin kişinin yaşayacağı bir yer olarak tasarlanmıştı.

"Demir İşleri Kenti" anlamına gelen mevcut adını almadan önce, 1953-1961 yılları arasında Stalinstadt (Stalin'in Şehri) olarak adlandırılan kent, halen ana istihdam kaynağını demir-çelik endüstrisinden sağlıyor.