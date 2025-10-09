Almanya'da vatandaşlık kanunu değişti

Almanya Federal Meclisi, ülkedeki göçmenlerin Alman vatandaşlığına kabul şartlarını değiştiren önemli bir yasa değişikliğini onayladı. Yeni düzenleme ile, vatandaşlığa başvuru yapacak tüm adaylar için ülkede 5 yıl ikamet etme şartı zorunlu hale getirildi. Bu karar, daha önceki yasada yer alan ve ülkenin şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda vatandaşlık imkanı sunan "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulamasını resmen sona erdirdi.

Yasa değişikliği, iktidar koalisyonunu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin yanı sıra ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarıyla kabul edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: PASAPORT ENTEGRASYONUN GÖSTERGESİ OLMALI

Yasa değişikliğini Federal Meclis'te savunan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kararın entegrasyon politikası açısından önemine vurgu yaptı. Bakan Dobrindt, konuşmasında, "Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir," ifadelerini kullandı. Dobrindt, Alman pasaportunun, başarılı bir entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulması gerektiğini ve yasanın amacının yasa dışı göçü teşvik etmek olmaması gerektiğini belirtti.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ

Yasa değişikliği, muhalefet partileri Sol Parti ve Yeşiller Partisi tarafından sert eleştirilerle karşılandı. Muhalefet milletvekilleri, Başbakan Friedrich Merz'in koalisyon hükümetini, entegrasyon politikasında popülist değişiklikler yapmakla suçladı.

Muhalifler, yapılan bu hamlelerin, uyum çabası gösteren göçmenlere zarar verdiğini ve aşırı sağcı AfD'nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğmek anlamına geldiğini savundu.

Bu değişiklik, önceki hükümetin politikalarıyla da keskin bir tezat oluşturuyor. Bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu, vatandaşlığa başvuru için gerekli ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indirmiş, hatta uyum konusunda olağanüstü başarı gösterenler için bu süreyi 3 yıla kadar düşürme imkanı tanımıştı. Yeni yasa ile bu esneklik tamamen ortadan kaldırılmış oldu.