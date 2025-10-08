AB'nin hamlesi otomotiv sektöründe paniğe yol açtı: Hisse senetleri sert düşüş yaşadı, Alman devi çakıldı

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinin hisseleri, Avrupa Birliği'nin yerel çelik pazarını korumaya yönelik son çabalarının bölgenin otomotiv sektörünü tehdit edebileceği endişesiyle çarşamba günü düştü.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa çelik endüstrisine "güçlü ve kalıcı koruma" sağlamayı amaçlayan çelik tarifelerini artırmayı ve ithalat kotalarını önemli ölçüde azaltmayı planladığını duyurdu.

CNBC'nin haberine göre, teklif, gümrüksüz ithal edilebilecek yıllık çelik miktarının 18,3 milyon tonla sınırlandırılmasını, yani 2024 kotasından yüzde 47 oranında bir azalmayı ve bu miktarın üzerindeki ithalatlar için gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılmasını içeriyor .

Planlanan önlemler Avrupa otomotiv sektöründe pek de olumlu karşılanmadı.

DAHA İYİ BİR ÇIKAR DENGESİ BULUN

Avrupa otomobil ve parça üreticilerini takip eden Stoxx Otomobil ve Parça Endeksi, Çarşamba günü öğle saatlerinde yüzde 1,8 düşüşle bölgesel pazarlardaki düşüşlere öncülük etti. Avrupa Komisyonu'nun duyurusuna yanıt olarak, sektör lobi grubu olan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), teklifin çok ileri gittiğini ve otomobil üreticilerini daha yüksek girdi maliyetleri ve idari maliyetlerle tehdit ettiğini belirtti.

ACEA Genel Direktörü Sigrid de Vries , Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin doğrudan çelik ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 90'ını AB'den karşıladığını ve "en çok endişelendikleri konu, koruma önlemlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesinin Avrupa pazarındaki çelik fiyatları üzerinde yaratacağı enflasyonist etkidir" dedi.

Çelik gibi sektörler için belirli bir koruma düzeyinin gerekliliğini tartışmadıklarını ancak Komisyon'un önerdiği parametrelerin Avrupa pazarını kapatmada çok ileri gittiğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

De Vries ise "bu önlemde Avrupa çelik üreticileri ile kullanıcılarının çıkarları arasında daha iyi bir denge sağlanması" çağrısında bulundu.

YILIN EN KÖTÜ GÜNÜ

Bireysel hisse senedi bazında, Almanya'nın BMW'si Çarşamba günü yaklaşık yüzde sekiz düştü ve pan-Avrupa Stoxx 600 endeksinin dip seviyesine yaklaştı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana en kötü borsa gününü yaşadığı bildirilen Münih merkezli otomobil üreticisi, Salı günü Çin'deki yavaş ekonomik büyüme ve ABD ithalat tarifelerinin kalıcı etkisine atıfta bulunarak yeni bir kar uyarısı yayınladı.

Hollanda bankası ING'nin ulaştırma ve lojistikten sorumlu kıdemli sektör ekonomisti Rico Luman , BMW'nin kâr uyarısını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin karşı karşıya olduğu birçok zorluk açısından olumsuz bir sinyal olduğunu söyledi.

Almanya'da Mercedes-Benz Grubu, Porsche ve Volkswagen'de de yaklaşık yüzde 2'lik düşüşler yaşandı.

Fransa'nın Renault'u yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybederken, Milano borsasında işlem gören Stellantis'in hisseleri yüzde 0,3 düştü.

ABD borsa öncesi işlemlerde Ford ve New York'ta işlem gören Stellantis'in hisseleri hafif artış kaydetti.