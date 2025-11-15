Bu pidecide yatır var

Isparta’nın Çelebiler Mahallesi’nde bulunan bir pide salonunun içinde yer alan isimsiz mezar, mekana gelenleri şaşırtıyor. İşletmeci Fatih Ayverdi, yaklaşık 30 yıl önce iş yerini genişletirken, yan tarafta bulunan bakımsız mezarı korumaya alarak dükkânın içine dahil etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında mezarın “Ayırt Dede” adına geçtiği öğrenildi.

Ayverdi, mezarın bulunduğu alanın geçmişte bir dergah olduğunun söylendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Burası ilk aldığımızda çok bakımsızdı. Mahalleye geleli 40 yıl oldu, burada bir yatır olduğunu biliyorduk. İş yerini açarken mezarı bozmak istemedik, pencere açarak ağacı dışarı çıkardık. Zamanla kurudu ama kökünü hâlâ muhafaza ediyoruz. Yaklaşık 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Her sabah dükkânı açarken dua ediyoruz. Bu yatırın araştırılmasını, en azından isminin kesin olarak belirlenmesini istiyoruz. Bir yazı asıp insanların Fatiha okuyabilmesini arzu ediyoruz.”

KİMSE GARİPSEMİYOR

Salonun içindeki mezar, sadece müşterilerin değil, kenti ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor. Ayverdi, “Gelenler önce şaşırıyor, sonra dua edip gidiyor. Antalya’dan, İstanbul’dan özellikle merak edip gelenler oluyor. 30 yıldır buradayız, bereketini de görüyoruz” dedi.

Mezarın kimliğinin netleştirilmesi için işletmeci ve mahalle sakinleri araştırma yapılmasını bekliyor.