Bu pidecide yatır var

Bu pidecide yatır var
Yayınlanma:
Isparta'da bir pide salonunun içinde yer alan, yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen isimsiz mezar hem müşterilerin hem de turistlerin ilgisini çekiyor. İşletmeci, mezarın kimliğinin belirlenmesini istiyor.

Isparta’nın Çelebiler Mahallesi’nde bulunan bir pide salonunun içinde yer alan isimsiz mezar, mekana gelenleri şaşırtıyor. İşletmeci Fatih Ayverdi, yaklaşık 30 yıl önce iş yerini genişletirken, yan tarafta bulunan bakımsız mezarı korumaya alarak dükkânın içine dahil etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında mezarın “Ayırt Dede” adına geçtiği öğrenildi.

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!

Hem ehliyetsiz hem plakasız! 'Dur' ihtarına uymadı: 14 yaşındaki çocuğa 48 bin lira cezaHem ehliyetsiz hem plakasız! 'Dur' ihtarına uymadı: 14 yaşındaki çocuğa 48 bin lira ceza

Ayverdi, mezarın bulunduğu alanın geçmişte bir dergah olduğunun söylendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Burası ilk aldığımızda çok bakımsızdı. Mahalleye geleli 40 yıl oldu, burada bir yatır olduğunu biliyorduk. İş yerini açarken mezarı bozmak istemedik, pencere açarak ağacı dışarı çıkardık. Zamanla kurudu ama kökünü hâlâ muhafaza ediyoruz. Yaklaşık 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Her sabah dükkânı açarken dua ediyoruz. Bu yatırın araştırılmasını, en azından isminin kesin olarak belirlenmesini istiyoruz. Bir yazı asıp insanların Fatiha okuyabilmesini arzu ediyoruz.”

KİMSE GARİPSEMİYOR

Salonun içindeki mezar, sadece müşterilerin değil, kenti ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor. Ayverdi, “Gelenler önce şaşırıyor, sonra dua edip gidiyor. Antalya’dan, İstanbul’dan özellikle merak edip gelenler oluyor. 30 yıldır buradayız, bereketini de görüyoruz” dedi.

pide-salonundaki-isimsiz-mezar-sasirtiyo-1017358-301828.jpg

Mezarın kimliğinin netleştirilmesi için işletmeci ve mahalle sakinleri araştırma yapılmasını bekliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yaşam
Mardin’de taziye evini tarumar ettiler
Mardin’de taziye evini tarumar ettiler
30 kedisi ile evde ölü bulundu
30 kedisi ile evde ölü bulundu