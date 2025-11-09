Hem ehliyetsiz hem plakasız! 'Dur' ihtarına uymadı: 14 yaşındaki çocuğa 48 bin lira ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmak isteyen ve polisin takibi sonucu yakalanan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü N.K.’ye (14), toplam 48 bin 802 lira ceza kesildi.