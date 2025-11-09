Hem ehliyetsiz hem plakasız! 'Dur' ihtarına uymadı: 14 yaşındaki çocuğa 48 bin lira ceza
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmak isteyen ve polisin takibi sonucu yakalanan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü N.K.’ye (14), toplam 48 bin 802 lira ceza kesildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Sokak üzerinde N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi.
DUR İHTARINA UYMADI
Polisin ‘dur’ ikazına uymayan motosikletli kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucu Atış Poligonu Yolu üzerinde yakalandı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCĞA 48 BİN LİRA PARA CEZASI
Polisin yaptığı inceleme sonucu ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü N.K.’ye, ‘ehliyetsizlik araç kullanmak’, ‘plaka bulundurmamak’, ‘dur ikazına uymamak’, ‘kask takmamak’ ve ‘tehlikeli şerit değiştirmek’ten toplam 48 bin 802 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.
