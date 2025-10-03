Bu diyet TikTok'u kasıp kavurdu ancak bilimin bir uyarısı var:

Ancak gerçek şu ki, tüm besin gruplarından kaçınmak kilo vermenize ve bazı durumlarda sağlığınızı dönüştürmenize yardımcı olacaktır ancak iltihabı azaltan bir diyet fikrinin bilimsel bir temeli olmasına rağmen, sosyal medyadaki versiyonu genellikle nüansları göz ardı ediyor ve gereksiz yere kısıtlayıcı olma riski taşıyor.

Çoğu insan iltihabın her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olduğunu düşünür, ancak aslında vücudun iyileşmesine ve enfeksiyon , yaralanma veya hastalıklara karşı kendini savunmasına yardımcı olan sağlıklı ve normal bir süreçtir . Kısa süreli (akut) veya uzun süreli (kronik) olabilir.

Akut iltihaplanma normal iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Öte yandan, kronik iltihaplanma zararlı olabilir ve uzun süre düşük seviyelerde ortaya çıkar ve genellikle fark edilmez ancak kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalıkla bağlantılıdır.

KRONİK İNFLAMASYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Yaş, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, hormonal değişiklikler, stres ve düzensiz uyku gibi faktörlerin tümü kronik inflamasyonla bağlantılıdır. Beslenme de önemli bir rol oynar ve paketlenmiş kekler, gazlı içecekler, fast food, işlenmiş etler ve tatlılar gibi aşırı işlenmiş gıdalardan zengin, taze meyve ve sebzelerden ise fakir olan tipik Batı tarzı beslenme, daha yüksek inflamasyon seviyeleriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir.

ÇOCUĞUMUN İLTİHABINA YARDIMCI OLABİLİR MİYİM?

Cevap açık - evet. Yediklerimiz vücuttaki iltihaplanma seviyesini etkileyebilir. Meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve sağlıklı yağlar açısından zengin, işlenmiş gıdalar ve ilave şekerler açısından düşük bir beslenme düzeni, daha düşük iltihaplanma seviyeleriyle ilişkilidir.

En çok araştırılan örnek Akdeniz diyetidir ; sebze, meyve, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar ve zeytinyağı açısından zengindir, orta miktarda balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri içerir ve minimum düzeyde kırmızı veya işlenmiş et ve ilave şeker içerir.

Araştırmalar, Akdeniz diyeti uygulayan kişilerin kanlarında daha düşük seviyelerde iltihap belirteçleri bulunduğunu ve bu durumun diyetin kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, birçok çalışma, işlenmiş gıdalardan zengin ve lif bakımından düşük diyetlerin bağırsaktaki bakteri dengesini bozarak kronik iltihaplanmaya katkıda bulunduğunu öne sürüyor.

Birçok TikTok videosu iltihabı azaltmak için probiyotik öneriyor ve bunu destekleyen bilimsel kanıtlar mevcut. Kontrollü çalışmalar üzerinde yapılan bir inceleme, probiyotiklerin sağlıklı kişilerde ve sağlık sorunları olan kişilerde kandaki bazı iltihap belirteçlerini azaltabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, hangi tür ve dozların en etkili olduğunu belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıyor.

Öte yandan, tıbbi bir gerekçe olmaksızın "kaçınılması gereken yiyecekler" listesi yanıltıcıdır. İltihabı azaltmak için süt ürünlerinden veya glütenden uzak durmak tavsiye edilir, ancak bu çoğu insan için güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir.

KİMLER YARARLANIR?

Belirli sağlık sorunları olan kişiler için, anti-inflamatuar bir diyet, geleneksel tedaviye ek olarak faydalı olabilir. Çalışmalar, polikistik over sendromu, endometriozis, otoimmün hastalıklar ve kronik inflamasyonun semptomlara veya hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğu artrit gibi olası faydaların da bulunduğunu göstermektedir.

Bu gibi durumlarda diyet yaklaşımının, değişikliklerin güvenli, dengeli ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış olmasını sağlamak için lisanslı bir diyetisyen tarafından yönlendirilmesi gerekiyor.