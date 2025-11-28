Brad Pitt ve George Russell, yeni Mercedes-AMG GT XX ile Las Vegas sokaklarında

Direksiyonda , aracı Amerikan şehrinin sokaklarında süren Mercedes Formula 1 pilotu George Russell vardı . Yanında ise en seçkin isimlerden biri, ünlü aktör ve "F1" filminin yıldızı Brad Pitt vardı.

Kamuflaja rağmen, üretim versiyonundaki GT XX Concept ile karşılaştırıldığında, form önemli ölçüde küçülmüş gibi görünse de orijinal tasarıma sadık kalıyor . Aydınlatma elemanları orijinaliyle neredeyse aynı, ön panjur tamamen kapalı, ön tampon ise dikey hava girişleri ve temiz, keskin bir ayırıcıya sahip.

Silüet, dik eğimli ön cam ve arkaya doğru keskin bir eğimle inen tavan çizgisiyle öne çıkıyor ve "damla" şeklini andırıyor. Açılır kapanır tutma kolları ve pürüzsüz gövde yüzeyleri, aerodinamik verimliliğe ne kadar önem verildiğini gösterirken , arka tampon artık üretime hazır görünüyor.

İç mekan henüz gizli tutuluyor ancak konseptte son teknoloji dijital iç mekan temel alınarak önemli bir değişiklik yapılacağına dair bir işaret bulunmuyor .

Teknik açıdan yeni model, maksimum sağlamlık ve azaltılmış ağırlık için alüminyum, çelik ve kompozit malzemeleri bir araya getiren gelişmiş bir yapı olan yeni AMG EA platformuna dayanıyor. GT XX konseptinde, ayrı soğutmalı silindirik hücrelere ve üç eksenel elektrik motoruna sahip deneysel bir batarya kullanılıyordu. Bu teknoloji, YASA ile birlikte geliştirilmiş ve 1.360 beygir gücünü aşabiliyordu .

Üretim versiyonu bu fahiş rakamlara ulaşamayacak olsa da Mercedes-AMG , modelde eksenel elektrik motorlarının yer alacağını doğruladı . Bu teknoloji , günümüzün yaygın elektrik motorlarına kıyasla daha yüksek enerji verimliliği ve daha yüksek güç yoğunluğu vaat ediyor.

Yeni platform, GT XX hiper sedanla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda, AMG'nin bu programı önümüzdeki yıllardaki elektrikli stratejisinin temel direklerinden biri olarak gördüğünü gösteren, yeni ve yüksek performanslı bir elektrikli crossover'ın da temelini oluşturacak .