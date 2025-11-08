Bodrum'da denizde ceset bulundu
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ceset bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki yurttaşlar açıkta bir kişinin cansız şekilde su yüzeyine çıktığını güvenlik güçlerine ihbar etti.
İhbar üzerine Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir ceset ile karşılaştı.
Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun