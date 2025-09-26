Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe

Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Yayınlanma:
Bitlisin merkez ve iki ilçesi ile İzmir'de polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

bitlis-ve-izmirde-es-zamanli-uyusturucu-934364-277493.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında ayrıca 33 kişi hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri; 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannabinoid, 124 gram esrar, 13 uyuşturucu hap buldu.

Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklamaMalatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak:DHA

Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Yaşam
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Toprağa dokunmak isteyenler için fırsat: Kent bostanları için başvurular başlıyor
Toprağa dokunmak isteyenler için fırsat: Kent bostanları için başvurular başlıyor