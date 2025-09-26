Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında ayrıca 33 kişi hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri; 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannabinoid, 124 gram esrar, 13 uyuşturucu hap buldu.
Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama
Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
Kaynak:DHA