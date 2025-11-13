Birlikte çok etkililer! İşte nedeni:

Cildinize bakım yapmak her yaşta önemlidir. Gençken cildimiz sıkı, yumuşak, nemli ve pürüzsüz olduğu için krem, losyon, peeling ve temizleyici almanın anlamsız olduğunu düşünebiliriz ancak iki kez düşünmeliyiz çünkü durum hiç de öyle değil.

Oysa gerçekte durum hiç de böyle değildir, zira cildin çok küçük yaşlardan itibaren bakıma ve tedaviye ihtiyacı vardır, aksi takdirde 25-30 yaşına gelindiğinde bile beklenmedik bir anda çok kötü bir durumda bulunma riski vardır.

Kuru ve yıpranmış bir cilde sahipseniz, küçük yaşlardan itibaren bakım yaptırmanız daha doğru olacaktır.

Kuru ve hasarlı bir cilde sahip olmak ve bu nedenle yaşından çok daha yaşlı görünmek, dünyadaki hiçbir kadın için (ve sadece kadınlar için değil) pek de tatmin edici değildir. Ciltlerine ve fiziksel görünümlerine özellikle dikkat edenler genellikle erkeklerdir. Formunu korumak ve içten ve dıştan genç görünmek isteyen herkes , cilt bakımı ve nemlendirme için özel olarak tasarlanmış ürünler satın almalıdır.

Ya da hiç para harcamak istemiyorsanız ve boş zamanınız varsa bunları hepimizin mutfağında bulunan ve zaten her markette bulabileceğiniz, çok ucuz olan, çok kaliteli malzemelerle evde hazırlayabilirsiniz.

Kötü alışkanlıklardan vazgeçin, sağlıklı ve kusursuz bir cilde sahip olmak için her gün yapmanız gerekenler.

Özellikle akşam yatmadan önce makyajımızı çıkarmayı alışkanlık haline getirmeliyiz çünkü makyaj gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını engeller ve bu da sivilce, kırışıklık ve siyah nokta oluşumuna yol açar. Hem akşam hem de sabah, sadece yazın değil, kış ve sonbaharda da evden çıkmadan önce iyi bir nemlendirici ve güneş kremi kullanmalıyız.

Soğuk aylarda bile güneş, yaz aylarındaki kadar yoğun olmasa da parlamaya devam eder. Ancak güneş ışınları tehlikelidir, bu nedenle her yaşta kendinizi uygun şekilde korumanız önerilir. Son olarak, cildi ölü deriden arındırmak ve sadece kuru cildi değil, aynı zamanda inatçı kirleri de temizlemek için haftada en az bir kez peeling kullanmanız önerilir.

Yapmanız gereken ilk şey, yüzünüzü iyice yıkamak, durulamak ve cildinize zarar vermeyecek, tercihen doğal veya neredeyse tamamen doğal, nötr ve nazik bir sabunla köpürtmektir. Bu noktada, ev yapımı peelingi hazırlamaya başlayacağız. Yapımı sadece 10 dakika sürüyor ve peeling, tek kuruş harcamadan birkaç gün boyunca kullanılabilir.

Hepimizin evinde bulunan oldukça etkili malzemelerle harika bir peeling hazırlayın.

İyi bir peeling hazırlamak için, antioksidan açısından zengin olan ve bu nedenle piyasada satılan birçok maskede kullanılan kahve telvesine ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda çok güçlü bir iltihap gidericidir. Üç çay kaşığı çekilmiş kahve, akne ve kuru cilde karşı çok etkili olan üç yemek kaşığı elma sirkesi , bir yemek kaşığı gül suyu ve yarım çay kaşığı çaya ihtiyacınız olacak.

Malzemeler iyice karışıp birleştikten sonra, doğrudan yüzünüze uygulayın. Karışım yumuşak ve homojen olup cilde kolayca yayılır. En az 10-15 dakika bekletin, ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın. Cildi tahriş etmemek için ovalamadan, nazikçe kurulayın.

İşiniz bittiğinde, ister hazır ister ev yapımı kaliteli bir nemlendirici kullanabilirsiniz . Sonuç inanılmaz olacak; cildiniz artık yağlı, siyah noktasız veya kuru olmayacak, tıpkı bir çocuğunki gibi olacak.

KARMA CİLTLER İÇİN MÜKEMMEL PEELİNG

Ne kuru ne de yağlı, karma bir cildiniz varsa , alternatif olarak aloe vera peelingi hazırlayabilirsiniz. Bir kaşık aloe vera posası, 3 yemek kaşığı esmer şeker, 3 yemek kaşığı bal, bir yumurta akı ve limon suyunu karıştırın, işte hazır.

Karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve ardından ılık suyla durulayın. Bu peeling , evde kolayca bulunabilen son derece etkili malzemeler kullandığı için de harikadır .