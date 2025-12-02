Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!

Her şey, Amerikalı Michael McCormick'in Florida otoyolunda elektrikli arabasını sürerken ani bir fren yapmasıyla başladı. Bunun sonucunda, bir şişe su aracın arka koltuğuna döküldü .

Sahibinin Florida'daki yerel bir medya kuruluşuna verdiği ifadeye göre, birkaç dakika içinde gösterge panelindeki çeşitli uyarı ışıkları yandı ve ardından sinyal lambaları çalışmamaya başladı. Sonunda evine ulaşmayı başardı, ancak elektrik motoru orada da durmadı .

Henüz 2 yaşında olan araç muayene için yetkili servise götürüldüğünde, aracın kablo tesisatının büyük bir bölümünün değiştirilmesi gerektiği bilgisi kendisine iletildi .

Kendisine teklif edilen tutar şok ediciydi: 11.882,08 dolar (yaklaşık 10.000 avro) . Üretici, hasarın bir üretim hatası değil, "dış etken" nedeniyle meydana geldiğini, dolayısıyla aracın garanti kapsamında olmadığını belirtti . Bu, aracın sahibinin onarım masraflarının tamamını kendisinin karşılaması gerektiği anlamına geliyor.

McCormick daha sonra sigorta şirketine başvurdu, ancak talebi reddedildi. Sigorta şirketi, kablolardaki hasarın tek bir olaydan değil, zaman içinde kademeli olarak meydana geldiğini, bu durumda su sızıntısından kaynaklandığını iddia etti.

Amerikan medyasının (WFTV Kanal 9) haberine göre, bir tüketici danışmanı bu konuda şunları söyledi: "Günümüzde otomobiller yapı olarak oldukça karmaşık hale geldi. Bu nedenle onarımları geçmişe göre çok daha pahalı"

Kanal ayrıca, forumlardaki diğer tüketicilerin, kablolama ile zemin arasındaki boşluğun çok az olması nedeniyle aracı eleştirdiğini ve bunun bazen kabloların daha hızlı yıpranmasına neden olduğunu belirtti.