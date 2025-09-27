Bergama’nın Kızıl Avlu’su 2026’da kapılarını açıyor

Bergama’daki Kızıl Avlu, kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrası 2026’da ziyarete açılacak. Roma döneminden kalma kutsal alan, tarih boyunca tapınak, kilise ve cami olarak kullanıldı. Yapı, üç büyük din için de önemli bir miras niteliği taşıyor.

İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan ve kırmızı tuğlaları nedeniyle “Kızıl Avlu” olarak anılan antik tapınak, uzun yıllar süren koruma, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı içinde yer alan tapınak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında düzenleniyor. M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen yapı, antik çağda Mısır tanrılarına adanmıştı.

aa-20250927-39239229-39239225-pergamonun-kizil-avlusu-restorasyonun-ardindan-ziyarete-acilacak-min.jpg

ZAMAN İÇİN DEĞİŞEN MEKAN

5. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla kiliseye çevrilen yapı, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana ise yuvarlak kulelerinden biri “Kurtuluş Camisi” olarak kullanılıyor. Tapınağın bulunduğu alan, hem Pagan, hem Hristiyan hem de Musevi inançları açısından kutsal kabul ediliyor. Bir ucunda sinagog kalıntısı da bulunan yapı, inançlar arası sürekliliğiyle dikkat çekiyor.

Homeros’un heykeli 54 yıl sonra tamamlandı! Müze rekor ziyaretçi ağırlıyorHomeros’un heykeli 54 yıl sonra tamamlandı! Müze rekor ziyaretçi ağırlıyor

Kazı koordinatörü ve proje sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Sezgin, çalışmaların Mart 2025’te başladığını belirtti. Sezgin, “Kızıl Avlu'nun 2026 yılında ziyarete açılmasını planlıyoruz, insanlar buraya geldiklerinde yepyeni ve çok düzenli bir alanla karşılaşacak.” dedi.

aa-20250927-39239229-39239227-pergamonun-kizil-avlusu-restorasyonun-ardindan-ziyarete-acilacak-min.jpg

Yapının halk arasında tuğla mimarisiyle tanınsa da aslında mermerle kaplı olduğunu vurgulayan Sezgin, şu bilgileri verdi: “Tuğla gördüğünüz kısım aslında binanın çekirdeğini oluşturuyor. Dış yüzeyi, hatta çatısı bile mermer kaplıydı. Karşıdan bakıldığında devasa bir mermer kütlesi görülüyordu.”

aa-20250927-39239229-39239212-pergamonun-kizil-avlusu-restorasyonun-ardindan-ziyarete-acilacak-min.jpg

Tapınağın 270 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde bir alana yayıldığını, yalnızca ana tapınağın 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen Sezgin, bu büyüklüğün tapınağın antik çağda ne kadar görkemli olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yapının mimari açıdan eşsiz olduğunu vurgulayan Sezgin, “Büyük ihtimalle Anadolu'da bu tür tuğla yapı geleneği olmadığı için hem mimarlar hem işçiler Roma'dan getirilmiş olmalı.” dedi.

aa-20250927-39239229-39239214-pergamonun-kizil-avlusu-restorasyonun-ardindan-ziyarete-acilacak-min.jpg

Kızıl Avlu’nun hem yapısal hem de inanç tarihi açısından Bergama’nın en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirten Sezgin, “Kızıl Avlu, Bergama'nın belki de en önemli kültürel miraslarından biri. Burada yaptığımız onarım, koruma ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla yapıyı geleceğe miras bırakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

