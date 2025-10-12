Beklenen kar Marmara'ya giriş yaptı! Etraf beyaza büründü

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ'ın zirvesinde etkili olan kar yağışı nedneiyle etraf beyaza büründü.

KAR MARMARA BÖLGESİ'NE GİRİŞ YAPTI

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'nde sıvaklıklar düşmeye devam ederken, Bursa Uludağ'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gün boyu Uludağ'da etkili olan yağmur, havanın kararmasıyla birlikte yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük ise 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede etkili olan kar yağışı yaklaşık 3 saat boyunca sürdü.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

2 bin 542 rakımlı zirce, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Etrafın beyaza büründüğü anlar Uludağ’a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

PAZAR GÜNÜ BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, pazar günü havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.