Beklenen kar Marmara'ya giriş yaptı! Etraf beyaza büründü

Beklenen kar Marmara'ya giriş yaptı! Etraf beyaza büründü
Yayınlanma:
Merakla beklenen kar yağışı Marmara Bölgesi'ne giriş yaptı. Akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ'ın zirvesinde etkili olan kar yağışı nedneiyle etraf beyaza büründü.

KAR MARMARA BÖLGESİ'NE GİRİŞ YAPTI

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'nde sıvaklıklar düşmeye devam ederken, Bursa Uludağ'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Gün boyu Uludağ'da etkili olan yağmur, havanın kararmasıyla birlikte yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük ise 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede etkili olan kar yağışı yaklaşık 3 saat boyunca sürdü.

uludagin-zirvesi-beyaza-burundu-959203-284833.jpg

Meteorolojiden fırtına uyarısıMeteorolojiden fırtına uyarısı

ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

2 bin 542 rakımlı zirce, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Etrafın beyaza büründüğü anlar Uludağ’a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

uludagin-zirvesi-beyaza-burundu-959207-284833.jpg

PAZAR GÜNÜ BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, pazar günü havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.

Kaynak:DHA

Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Yaşam
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler
Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler