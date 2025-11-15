Ayrıldığı kadın ile görüştüğünü sandığı arkadaşını öldürdü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde önceki gün yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Ercan Kavşut (36), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Kavşut, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden Burak E. (34) tarafından defalarca bıçaklanmıştı.

Olay, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Burak E., önce boşandığı eşi M.K. (30)’yi işyerinde darp edip bıçakladı. Ardından, eski eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü arkadaşı Ercan Kavşut’un bulunduğu otomobile giderek Kavşut’u direksiyon başında defalarca bıçakladı. Saldırı anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ağır yaralanan Kavşut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheli Burak E.’nin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 10 kişi de emniyete götürüldü. Bu kişilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Burak E.’nin de aralarında olduğu 8 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burak E.’nin bir süredir ABD’de çalıştığı, kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.