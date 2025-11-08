Aynı günde ikinci iş kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Dilovası'ndaki işçiler daha toprağa verilmeden iki işçinin ölüm haberi geldi. Kahramanmaraş'ta bir servis arabasının geçirdiği kazada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.