Aynı günde ikinci iş kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Aynı günde ikinci iş kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Yayınlanma:
Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Dilovası'ndaki işçiler daha toprağa verilmeden iki işçinin ölüm haberi geldi. Kahramanmaraş'ta bir servis arabasının geçirdiği kazada 2 işçi yaşamını yitirdi.

kahramanmarasta-isci-servisi-devrildi-1005796-298421.jpg

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Yaşam
Antalya’nın Demre ilçesine ‘Sakin Şehir’ sertifikası
Antalya’nın Demre ilçesine ‘Sakin Şehir’ sertifikası
Bodrum'da denizde ceset bulundu
Bodrum'da denizde ceset bulundu
Mide ekşimesine anında çözüm: Bilimsel destekli 2 içecek
Mide ekşimesine anında çözüm: Bilimsel destekli 2 içecek