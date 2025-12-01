Avrupa tarihinin en pahalı parası: III. Felipe’nin altın sikkesi rekor kırdı

Yayınlanma:
İspanya Kralı III. Felipe adına 1609 yılında basılan büyük bir altın sikke rekor kırarak Avrupa'nın en değerli sikkesi oldu.

Müzayede evi Numismatica Genevensis SA, İsviçre'de düzenlenen bir açık artırmada 339 gram ağırlığındaki eşsiz bir altın sikkenin 3,49 milyon dolara satıldığını duyurdu ve Avrupa'nın en değerli sikke rekorunu kırdığını doğruladı.

shutterstock-327814241.jpg

Eski İspanyol para birimindeki centen veya 100 escudo , "yeni dünya"dan gelen denizcilerin getirdiği altından, İspanya'nın Segovia kentinde basılıyordu .

g6jfw4bwyaap3-k.png

Yüzyıllarca kayıp kaldıktan sonra, 1950 civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı ve New Yorklu bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak İspanyol bir alıcıya satıldı. Altın sikke daha sonra bir açık artırmada kimliği bilinmeyen başka bir koleksiyoncuya satıldı.

Müzayede evinin müdürü Frank Baldacci, daha önceki rekorun 2,42 milyon dolara satılan Habsburg Hanedanı III. Ferdinand'a ait bir dukanın elinde olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yaşam
