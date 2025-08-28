Avcılar'da yangın çıkan daire küle döndü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir dairede yangın çıktı. Yangın söndürülene kadar ev kullanılmaz hale geldi.

Avcılar’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Özarı Sokak’taki 4 katlı binanın 3'üncü katında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede eve yayıldı. Bina boşaltılırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

