Aras Kuş Cenneti’nde göç telaşı başladı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan Aras Kuş Cenneti’nde göç mevsiminin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. KuzeyDoğa Derneği tarafından yürütülen halkalama ve uydu vericisiyle izleme çalışmaları, sonbahar göçüyle birlikte hız kazandı.

Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde yer alan Aras Kuş Cenneti, her yıl yüzlerce türün göç sırasında konakladığı önemli bir araştırma noktası olarak öne çıkıyor. Gönüllüler ve kuş bilimciler, ağlara takılan kuşları gün doğumundan gün batımına kadar izleyerek kayıt altına alıyor. Her gün yaklaşık 200 ila 300 kuş halkalanarak doğaya geri salınıyor.

6 Ağustos’ta başlayan sonbahar sezonunda şimdiye kadar 75 farklı türden 3 binden fazla kuş halkalandı. Sezon, göç hareketliliği tamamlandığında sona erecek.

"HALKALAMA GÖÇ DÖNEMİNDE YAPILIYOR"

KuzeyDoğa Derneği ekibinden araştırmacı Selin Güner, çalışmaları sabah gün doğumundan gün batımına kadar sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Ağlarımızı kontrole gidiyoruz. Kuş varsa, tabii ki tecrübemiz varsa bu kuşları ağlardan çıkartıyoruz. Sonrasında özel kuş torbalarımız var, o torbalara koyup istasyonumuza getiriyoruz, halkacı arkadaşımıza veriyoruz, o da halkalama işlemini yapıyor.”

Kuşlara takılan halkaların uluslararası standartlara göre üretildiğini belirten Güner, “Yani dünya çapında belirlenmiş bir standart var. Orada her kuşun bileğinin boyutuna göre belirli bir halka boyutu var. Bunların farklı isimleri var, mesela RB, JD gibi. Halkanın seri numarası var, o halkaların serisi 0'dan 99'a kadar gidiyor.” dedi.

Halkalama işleminin kuş göçleri sırasında yapıldığını vurgulayan Güner, “İlkbaharda kuşlar güneyden kuzeye uçuyor, sonbaharda şu an mesela kuzeyden güneye, yani daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Bu süreçte halkalama işini yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Güner, yağışlı havalardan önce ya da sonra kuş sayısında artış gözlendiğini belirterek, “Şu an kuşların sayısı daha da artıyor. Sezon olarak şu an 3 bin kuş halkaladık, 75 türümüz var. Ara ara farklı türler geliyor, onları sisteme kaydediyoruz.” dedi.