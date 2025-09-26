Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal alandaki destekleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da 83 kişiye bin 660 adet zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsalda üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla vatandaşlara fidan hibe ediliyor. Bugüne kadar kırsal bölgeleri kalkındırmak adına birçok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sağladığı birçok fidan desteğiyle de vatandaşların gelirlerine katkıda bulundu. Son olarak hibe fidan projesi kapsamında Gazipaşa’da da zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

ÇİFTÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Yapılan dağıtım programında, daha önceden tapu kayıtlarıyla birlikte başvuruda bulunan 83 Gazipaşalı vatandaşa, bin 660 adet zeytin fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan destekten dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Gazipaşalılar, bu tür projelerin devam etmesini, özellikle kırsal için fidan desteğinin çok faydalı olduğunu belirtti.