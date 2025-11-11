Ankara'daki tabela 'akımı' büyüdü: AKP orayı da mesken tuttu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerindeki “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlayan “En Ankara fotoğrafım” akımıyla gençlerin yoğun ilgisine neden oldu. Tabelaya asılarak fotoğraf çektiren gençlerin paylaşımları kısa sürede popülerleşti.

Tabelanın çalınmasının ardından yenisi takıldı, polis çevrede nöbet tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise gençlerin düşme tehlikesine karşı tabelanın altına barfiks çubuğu yerleştirdi.

“ANITKABİR’DEN ÇIKIP AKIMA GELDİK”

T24'te yer alan habere göre; Atatürk’ün ölümünün 87. yılı nedeniyle farklı kentlerden Ankara’ya gelen gençler, Anıtkabir ziyaretinden sonra soluğu “Kızılay” yön tabelası önünde aldı. Özellikle İzmir ve Eskişehir’den gelen gençler, “Sosyal medyada görüyorduk, Anıtkabir ziyaretinden sonra buraya gelip akıma katılmak istedik” diyerek uzun kuyruklarda fotoğraf sırasına girdi.

AKP “AKIM”I FIRSATA ÇEVİRDİ

Tabelanın önünde oluşan kalabalığı fırsat bilen AKP Çankaya İlçe Gençlik Kolları ise, gençlerle “tanışma” bahanesiyle siyasi faaliyette bulundu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik nerede biz oradayız. Sıra bekleyen gençlerimizle tanıştık, üye yaptık. Ailemize hoş geldiniz” ifadeleriyle fotoğraflar paylaştı.