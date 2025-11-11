Ankara'daki tabela 'akımı' büyüdü: AKP orayı da mesken tuttu

Ankara'daki tabela 'akımı' büyüdü: AKP orayı da mesken tuttu
Yayınlanma:
“En Ankara fotoğrafım” akımıyla gençlerin buluşma noktasına dönüşen Kızılay tabelası siyasi partilerin de ilgisini çekti. AKP Çankaya Gençlik Kolları’nın fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençleri partiye üye yapması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerindeki “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlayan “En Ankara fotoğrafım” akımıyla gençlerin yoğun ilgisine neden oldu. Tabelaya asılarak fotoğraf çektiren gençlerin paylaşımları kısa sürede popülerleşti.

ankara-tabela.png

Tabelanın çalınmasının ardından yenisi takıldı, polis çevrede nöbet tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise gençlerin düşme tehlikesine karşı tabelanın altına barfiks çubuğu yerleştirdi.

ankara-tabela2.png

“ANITKABİR’DEN ÇIKIP AKIMA GELDİK”

T24'te yer alan habere göre; Atatürk’ün ölümünün 87. yılı nedeniyle farklı kentlerden Ankara’ya gelen gençler, Anıtkabir ziyaretinden sonra soluğu “Kızılay” yön tabelası önünde aldı. Özellikle İzmir ve Eskişehir’den gelen gençler, “Sosyal medyada görüyorduk, Anıtkabir ziyaretinden sonra buraya gelip akıma katılmak istedik” diyerek uzun kuyruklarda fotoğraf sırasına girdi.

ankara.png

AKP “AKIM”I FIRSATA ÇEVİRDİ

Tabelanın önünde oluşan kalabalığı fırsat bilen AKP Çankaya İlçe Gençlik Kolları ise, gençlerle “tanışma” bahanesiyle siyasi faaliyette bulundu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Duman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlik nerede biz oradayız. Sıra bekleyen gençlerimizle tanıştık, üye yaptık. Ailemize hoş geldiniz” ifadeleriyle fotoğraflar paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Yaşam
Kötü bir şakadan alınmış gibi! Dünya galerisinin Wi-Fi şifresi evinizdekinden daha kötüydü
Kötü bir şakadan alınmış gibi! Dünya galerisinin Wi-Fi şifresi evinizdekinden daha kötüydü
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok